Vrije Basisschool Biekorfje uit Aalbeke bekroond als een van de winnaars van ‘Start iets moois’

De Vrije Basisschool Biekorfje in Aalbeke heeft met haar innovatieve en educatieve kabouterpad op de klimaatspeelplaats een van de drie hoofdprijzen gewonnen in de zesde editie van de wedstrijd ‘Start iets moois’ van vdk bank. De school ontvangt een financiële steun van 1.000 euro om haar project verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Het kabouterpad van Biekorfje is niet zomaar een speels parcours. Het is een initiatief dat kinderen, ouders, scholen en verenigingen uit de regio samenbrengt en hen op een interactieve manier bewust maakt van de natuur en het klimaat. Met behulp van educatieve materialen, duurzame speeltuigen en opdrachten leren kinderen spelenderwijs over biodiversiteit en milieubewustzijn.

Drie winnende initiatieven

Naast de school uit Aalbeke werden nog twee projecten bekroond:

Vzw Kwartiermakerij uit Diest zet zich in om schoolkinderen te voorzien van verse soep, bereid met groenten van lokale boeren en de hulp van mensen uit kansengroepen.

Vrouwenorganisatie Chams uit Borgerhout tovert verlaten bloembakken in een drukke buurt om tot kleurrijke, levendige groenzones met bloemen en kruiden.

Deze initiatieven kregen de meeste stemmen van het publiek en werden door vdk bank beloond voor hun inzet om van hun buurt een warmere en duurzamere plek te maken.

Een succesjaar voor ‘Start iets moois’

De zesde editie van de wedstrijd bleek de meest succesvolle tot nu toe, met meer dan 200 inzendingen en een massale stemronde waarbij het publiek tien genomineerde projecten kon steunen. Volgens Leen Van den Neste, CEO van vdk bank, bewijst dit dat steeds meer lokale gemeenschappen zich inzetten voor een sociale en ecologische verbetering van hun omgeving.

“Het is fantastisch om te zien hoe veel mensen betrokken zijn bij initiatieven die een positieve impact hebben op hun buurt. We hopen dat deze wedstrijd ook anderen inspireert om iets moois te starten,” aldus Van den Neste.