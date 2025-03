Vredesproject voor basisscholen in Torhout: “We brengen een ode aan de V”

Een enthousiaste groep vrijwilligers, die zich Grootouders voor vrede noemt, organiseert het project Ode aan de V voor de bijna 500 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van de Torhoutse basisscholen. De V staat voor vrede, vooruitgang, verwondering, vriendschap en vreugde.

De komende weken hebben in het complex Leda aan de Torhoutse Warandestraat twee workshops plaats en op donderdag 8 mei, de 80ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt op en om de Markt de feestelijke slothappening georganiseerd met dans, zang en heel wat animatie.

Met een kinderlijke blik

Het project komt er met de medewerking van het stadsbestuur en de basisscholen. De groep Grootouders voor vrede wordt getrokken door Patrick Adam (66) en Daniël Joseph (67), die gedreven het geheel coördineren.

“We kennen in ons land al 80 jaar vrede”, zegt Patrick. “We hebben als grootouders zelf geen oorlog meegemaakt, maar hebben de oorlogsverhalen gehoord van onze ouders en voorouders. We beseffen dat een oorlog gruwelijk is en dat er enkel verliezers zijn. We hoopten dat de wereld daaruit zijn lessen zou trekken en dat iedereen zou begrijpen dat vrede vooruitgang betekent en dat oorlog verlies is van mensen, gebouwen, bossen en dromen.”

“We bepleiten hartentaal, geen bliksemtaal”

“We hopen dat de 21ste eeuw geen kopie wordt van de 20ste. Al begrijpen we dat we voor de ruziezoekende landen samen een vuist moeten maken om hen af te schrikken. We wensen dat onze kinderen en kleinkinderen nog lang in vrede mogen leven en daarom brengen we een ode aan de V van vrede, vooruitgang, verwondering, vriendschap en vreugde. We houden een pleidooi om, zoals wijlen VUB-rector Caroline Pauwels het verwoordde, met een kinderlijke blik naar de wereld te kijken. In wetenschap en kunst, maar ook in de grote en kleine momenten van elke dag.”

Schoelen beschilderen in 40 talen

De eerste workshop die de kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar krijgen, heet aardbal. Met een grote, opblaasbare wereldbol als leidraad leren ze over de wereld, de vrede en de vele conflicten die woeden. Ze maken kennis met vijf organisaties die de derdewereldraad Trosso naar voren schuift: Thaismiles, Oxfam, Broederlijk Delen, Rikolto en Banglabari.

“In die eerste workshop staan de kinderen ook stil bij hun taalgebruik”, legt Patrick uit. “We bepleiten hartentaal, geen bliksemtaal. We doen een oproep om dagdagelijks positieve, eerlijke en lieve taal te gebruiken.”

“De tweede workshop bestaat uit het beschilderen van oude stoelen en die om te toveren tot vredesstoelen”, pikt Daniël Joseph in. “Via De Kringwinkel hebben we ongeveer 250 stoelen op de kop kunnen tikken. We hebben ze intussen in het wit geschilderd, zodat de kinderen er in het rood versieringen op kunnen aanbrengen met stempelkurken. Ook is het de bedoeling om in 40 talen op de zittingen het woord vrede te schilderen. Die vredesstoelen zullen deels gestapeld worden en her en der in het straatbeeld verschijnen. Als voorproefje staan er al enkele aan de Kunstacademie.”

Slothappening op de Markt

Op donderdag 8 mei om 14 uur is dan de slothappening voorzien. Die start met een optocht van de betrokken kinderen en leerkrachten vanaf het Oud Hospitaal Ten Walle naar de Markt. Ook alle volwassenen zijn welkom.

“Een doedelzakspeler zal de stoet begeleiden”, zegt Patrick Adam. “We dragen voorts 40 vredesborden mee en hartvormige bordjes met hartentaal. Er zullen ook grote vredescartoons van Luc Descheemaeker, alias O-Sekoer, te zien zijn. Van 14.30 tot 15 uur aan de achterzijde van het oud stadhuis volgt een feest met dansen, het zingen van drie vredesliederen, het voordragen van drie vredesgedichten, enzovoort. De kinderen mogen het bekende V-teken maken en op twee vingers een lachend gezichtje tekenen.”

“We hebben als aandenken aan het project duizend sleutelhangers laten borduren in het atelier Asha in Bangladesh. De helft ervan is voor de deelnemende kinderen bestemd. Ze krijgen er allemaal eentje gratis. De overige 500 zullen verkocht worden ten voordele van de Torhoutse afdeling van Hart boven Hard.”