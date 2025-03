Vrachtwagenchauffeurs in opleiding doorbreken vooroordelen met zelfgebouwde cabine als ontmoetingsruimte

In het kader van het onderzoeksproject Making Democracy Work, van de VIVES-onderzoeksgroep Inclusive Society, bouwden vrachtwagenchauffeurs in opleiding aan het Guldensporencollege campus Engineering een cabine van een vrachtwagen na. “Op verschillende plekken gaan de leerlingen via audiofragmenten in gesprek gaan met mensen met wie ze normaal minder in contact komen”, legt projectmedewerker Helena Calleeuw uit.

Binnen Making Democracy Work wordt co-creatief burgerschap gestimuleerd via drie verschillende leeromgevingen, waarbij jongeren in samenwerking met kunstenaars maatschappelijke thema’s verkennen. Dinsdag 11 maart ging in Bolwerk het laatste werkmoment door van de leerlingen vrachtwagenchauffeurs. “Ik had er minder van verwacht, wat saaier zoals gewoon iets schilderen of aan elkaar monteren, maar we mochten alles zelf doen”, vertelt Arend Verstraete (18).

Met de vrachtwagen in hout werd op initiatief van de onderzoeksgroep Inclusive Society (VIVES) een ontmoetingsruimte gebouwd om in gesprek te gaan met vrachtwagenchauffeurs. “We willen via deze unieke installatie nieuwe perspectieven aanreiken en vooroordelen doorbreken. Door het gebruik van kunst en creativiteit krijgen jongeren een extra vocabulaire om maatschappelijke vraagstukken te bespreken”, aldus Calleeuw.

Ook Viktor Van Der Donckt (18) bouwde mee aan de installatie. “Onze opleiding is een zeldzame richting. Ik denk dat veel mensen onze sector niet interessant genoeg vinden, maar het is nochtans heel leuk. Onze klasgroep is een toffe bende, met eenzelfde passie voor het vak. Dat moet wel als je hiervoor kiest. Het is een heel specifieke job. Misschien kunnen we met de installatie meer mensen warm maken voor onze opleiding.”

Op 26 mei staat een studiedag gepland over het volledige project in VIVES Hogeschool. De vrachtwageninstallatie wordt daar aan een breder publiek gepresenteerd.