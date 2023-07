‘Vormfout’ ligt aan de basis van vernietiging gemeenteraadsbeslissing over ‘scholenkwestie’ in Knokke-Heist

Een ‘technische, administratieve fout’ of ‘vormfout’ is de reden waarom de gouverneur de gemeenteraadsbeslissing van 27 april over het overdragen van het gemeentelijk onderwijs aan het Gemeenschapsonderwijs vernietigde. Zo laat het gemeentebestuur van Knokke-Heist weten in een brief aan alle gemeenteraadsleden én aan ouders, leerlingen en personeelsleden van de betrokken scholen.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist, bij monde van de waarnemend algemeen directeur en schepen van onderwijs Bert De Brabandere (Gemeentebelangen), bevestigt dus de vernietiging door de gouverneur van de omstreden gemeenteraadsbeslissing.

De motivatie van de gouverneur voor zijn vernietiging is dat het gemeentebestuur het ‘inzagerecht van de raadsleden zoals bepaald in artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur heeft geschonden’, zo blijkt uit de communicatie van het gemeentebestuur. In de praktijk gaat het er hierbij om dat het ondertekende verslag van de vergadering met de vakbonden en hun bijkomende opmerkingen niet de binnen de voorziene termijn van acht dagen voor de vergadering aan de gemeenteraadsleden ter beschikking stelde.

Nieuwe gemeenteraad?

“Het bestuur bespreekt de komende dagen en weken verder de volgende stappen en laat zich hiervoor juridisch ondersteunen, vooraleer te beslissen om al dan niet een nieuwe gemeenteraad te organiseren”, laat het gemeentebestuur verder nog verstaan.

Een overdracht van het gemeentelijk onderwijs is dus nog niet van de baan. Er kan immers een nieuwe gemeenteraad bijeengeroepen worden om het punt opnieuw en zonder vormfouten te agenderen. Al lijkt dat vijf weken voor de start van het nieuwe schooljaar en gezien de voorgeschiedenis van het dossier toch een heikele onderneming te worden.