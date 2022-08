Vooruit Poperinge zamelt schoolgerief in voor kinderen

Vooruit Poperinge zamelt tweedehands schoolgerief in om elk kind een leuke 1 september te bezorgen. “De start van het schooljaar zou een positief moment moeten zijn voor iedereen. Voor veel gezinnen betekent het vooral: financiële zorgen door de schoolfactuur”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Vooruit). De Wervel, vrijwilligersvereniging voor hulp aan mensen in nood, staat in voor de verdeling.

“Gezinnen met jonge kinderen weten maar al te goed: het begin van het schooljaar is een dure periode. Nieuw schoolgerief, een stapel boeken… De schoolfacturen swingen de pan uit”, zegt Jurgen Vanlerberghe (Vooruit Poperinge). “Veel gezinnen hebben het moeilijk om een boekentas, een pennenzak, kaften en schriften voor hun zoon of dochter te betalen. Terwijl andere gezinnen elk schooljaar nieuw materiaal kopen voor hun kinderen. Daarom zamelen we deze zomer tweedehands schoolmateriaal in.”

De Wervel

Poperings schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe ondersteunt de actie: “Je kunt kinderen echt blij maken met een nieuwe boekentas, pennenzak, meetlatten of ander bruikbaar schoolmateriaal. Alles wat gedoneerd wordt, schenken we aan De Wervel. Zo komt het ingezamelde materiaal zeker goed terecht. Zij staan in voor de verdeling. Wie zijn schoolmateriaal een tweede leven wil geven, kan dit van dinsdag 23 augustus tot zaterdag 27 augustus bezorgen in de Casselstraat 35 in Poperinge tussen 9 en 18 uur of bezorgen aan een van onze bestuursleden”, zegt Vanderhaeghe. “Op deze manier komt perfect bruikbaar tweedehands schoolmateriaal niet op de vuilnisbelt terecht en zorgen we dat elk kind een leuke 1 september beleeft. (LBR)