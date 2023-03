Vooruit Bredene wil open speelplaatsen tijdens schoolvakanties

Vooruit Bredene pleit voor meer zuurstof en veilige speelplekken voor alle kinderen. “Vooral voor zij die geen tuin hebben om in te ravotten. Breek de speelplaats open en bied kinderen in Bredene de kans om er na de schooluren te spelen”, roept burgemeester Steve Vandenberghe op.

Kinderen moeten ruimte hebben om na de schooluren te spelen en elkaar te ontmoeten. Vooruit Bredene kijkt daarvoor onder meer naar bestaande ruimtes, die vandaag nauwelijks benut worden en als speelruimte kunnen gebruikt. “Hoewel er niet altijd gedacht wordt aan scholen ligt hier wel een unieke kans om onze helden van morgen volop te laten genieten van de speelplaatsen. In het weekend en in de vakanties liggen die er toch vaak verlaten bij”, stelt burgemeester Steve Vandenberghe vast.

Na school openstellen

Een aantal steden en gemeenten (zoals Brugge, Kortrijk, Leuven en Zemst) geven al het goede voorbeeld door scholen subsidies aan te reiken om de speelplaats te vergroenen. “Op voorwaarde dat ze die na de schooluren openstellen en dat niet enkel doen voor jeugdwerk en andere verenigingen maar ook voor kinderen uit de buurt. Kinderen en jongeren zijn immers de beste ambassadeurs om een schoolspeelplaats te runnen. Samen met de ouders en de school kunnen hierrond duidelijke afspraken gemaakt worden.”

“Het is een uitdaging en vergt misschien wel extra energie van de school en ondersteunende diensten, maar je kan een ongelofelijk verschil maken voor heel veel ouders en hun kinderen door dit te realiseren”, verduidelijkt onderwijsschepen Kelly Spillier.

Integreren in de buurt

Vooruit stelt ook voor om waar mogelijk verder te kijken dan de perceelsgrenzen van de school. “Waar er zich opportuniteiten voordoen kan een vergroening van de speelplaats verder getrokken worden naar de buurt om de school en vooral de speelplaats zo meer te integreren in de buurt. We zoeken naar win-win situaties zodat Bredene nog meer een gemeente kan zijn waar elk kind zich ten volle kan ontwikkelen door veilig te kunnen spelen, ravotten en andere kinderen te ontmoeten. Er zijn al een aantal voorbeelden in Bredene zoals in de Schoonheidsleerlaan, maar we willen hier nog meer op inzetten.”, gaat Vandenberghe verder.

‘Meer speelruimte binnen de muren, buiten de uren!’ Met deze slagzin zal de burgemeester, tevens Vlaams Parlementslid, aan minister Weyts voorstellen om hiervoor budget vrij te maken. “Op die manier kunnen scholen, waar nodig, ondersteund worden bij de realisatie van hun project.” (MM)