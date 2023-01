Voormalige Sint-Jozefskliniek krijgt woonfunctie: Internen van Spermalie vertrekken uit De Veste

Het voormalige Sint-Jozefsziekenhuis, dat al ruim vijfentwintig jaar dienst doet als internaat voor Hotel- en Toerismeschool Spermalie, is door het bestuur van scholengemeenschap SKOBO verkocht aan een investeringsmaatschappij. Het gebouw krijgt een woonfunctie. De internen kunnen na de zomervakantie terecht in het vernieuwde internaat in de Snaggaardstraat.

Het gebouw met de imposante voorgevel in neogotische stijl is een creatie van de vermaarde architect Huib Hoste en heeft een grote architecturale waarde. Onder andere de centrale inkomhal en de kapel zijn omwille van hun art-decostijl geklasseerd en moeten ook na de verbouwing onaangeroerd blijven.

“We zijn al ruim drie jaar bezig met dit project”, vertelt algemeen directeur Miek Kemel. “De beslissing om het gebouw te verkopen heeft het bestuur van de scholengemeenschap zeker niet genomen uit financiële noodzaak. Ook het nieuwe internatendecreet van minister Weyts had niet de minste invloed op onze plannen. Deze verkoop kadert volledig binnen de rationalisering van ons patrimonium. We opteren voor een functioneel gebruik van onze gebouwen. De Veste is een gigantische site, waarvan slechts één vleugel gebruikt wordt om een veertigtal internen te logeren. Het gebouw is een energieverslinder en renoveren was financieel zo goed als onmogelijk.”

Het gebouw vreet energie en renoveren was quasi onbetaalbaar

Na de zomervakantie wordt het internaat van Spermalie verbouwd en krijgt de site een woonfunctie. “De samenwerking met de projectontwikkelaar verloopt heel constructief”, gaat Miek Kemel verder. “Hoe de site er na de verbouwing zal uitzien, is nog niet geweten. Sommige delen van het gebouw, zoals de inkomhal en de kapel, moeten intact blijven. Ook de gevel zal niet verdwijnen, maar wellicht zullen bepaalde delen aan de achterzijde van het gebouw tegen de vlakte gaan.”

De internen van Spermalie waren tot voor enkele jaren gehuisvest op vijf verschillende locaties, maar daarin komt vanaf volgend schooljaar verandering.

“Het huidige internaat op de schoolsite in de Snaggaardstraat wordt momenteel volledig verbouwd. Het sanitair wordt vernieuwd en de gangen en de kamers worden gestript en geschilderd. De leerlingen van de richting Schilderen en Decoratie van het VTI zijn volop aan het werk om het hele gebouw in een fris, hedendaags kleurtje te steken. Het vernieuwde internaat wordt een moderne en eigentijdse thuishaven voor ruim honderdvijftig internen”, aldus de algemeen directeur.

Kattenkwaad

Internaten zijn opnieuw erg populair. Heel wat ouders vinden structuur en discipline weer belangrijk in de opvoeding van hun kinderen. Het aantal internen in Spermalie is echter niet afhankelijk van trends of tendensen.

“De helft van onze leerlingen is intern en dat is altijd al zo geweest”, weet Dominique Declercq, die ruim twintig jaar internaatverantwoordelijke was in De Veste. “Oud-leerlingen getuigen heel vaak dat ze de tijd van hun leven hadden toen ze hier op internaat verbleven. Straks verlaten we dit mooie gebouw, maar wat onze leerlingen hier beleefd hebben, blijft bewaard voor de eeuwigheid. Vreugde, verdriet en soms ook eens kattenkwaad.” (PDC)