Voormalige directeurswoning is nu modern schoolgebouw voor gemeenteschool in Moorslede

Een week voor de start van het nieuwe schooljaar zit de voormalige directeurswoning van de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier langs de Roeselaarsestraat in Moorslede in een volledig nieuw jasje. De oude stockageruimte werd er omgetoverd tot enkele moderne klassen en bureaus. “Op deze manier kunnen we de groei van deze school toch opvangen”, aldus een tevreden directrice Lisa Theuninck.

De voorbije jaren bewoog er al heel wat in de gemeentelijke basisschool in Moorslede. Op 1 september 2017 startten de leerlingen al in een grote nieuwbouw langs de Roeselaarsestraat. Anderhalf jaar was er nodig om het hoge gebouw met daarin onder andere een achttal nieuwe klassen en een sanitair blik te bouwen.

Maar ook daarna werden er nog grote werken doorgevoerd aan de school. Zo spelen de kinderen sinds begin vorig schooljaar op een gloednieuwe speelplaats.

“Ook die moest dringend onder handen genomen worden. Het voorbije jaar ravotten de leerlingen in een erg leuke speelomgeving. Dit mede dankzij de ouderraad die voor enkele speeltoestellen zorgde”, aldus schepen van onderwijs Jürgen Deceuninck (STERK).

Gebouw in slechte staat

De bouwhonger van de gemeente en de school was echter nog niet gestild. Een derde en laatste project op de agenda was de voormalige directeurswoning.

“Die voormalige directeurswoning werd vooral nog gebruikt als bureau voor Veerle Verborgh, de coördinerend directrice van de scholengemeenschap Spoor 6. Het gebouw deed ook dienst als stockageruimte en berging. We merkten dat de toestand alsmaar verslechterde. Zo waren er bijvoorbeeld gaten in het dak. Een grondige renovatie drong zich echt op”, aldus de schepen.

Na vijftien jaar subsidies

Het gemeentebestuur diende al in 2008, vijftien jaar geleden, een subsidiedossier in bij Agion. Het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs kende uiteindelijk een subsidie van 263.445 euro toe.

“Aan de renovatie van de voormalige directeurswoning hangt een kostenplaatje van in totaal 441.000. De subsidie is dus een erg mooie tussenkomst van Vlaanderen”, aldus Deceuninck.

Met dat bedrag werd er geïnvesteerd in een modern schoolgebouw. Zo werd er een nieuwe keuken geplaatst. De eetzaal van de kinderen bevindt zich vlakbij waardoor zij ’s middags vlot kunnen aanschuiven. Tijdens de werken werd er ook een gloednieuw ventilatiesysteem geplaats.

“De ramen kregen inmiddels dubbel glas en het volledig gebouw werd goed geïsoleerd”, somt de schepen op.

Nieuwe klasruimtes

Op vrijdag 1 september starten er maar liefst 390 kinderen in de gemeenteschool. “De school groeit enorm. De nood aan extra klassen en extra ruimte voor zorgbeleid was dan ook heel erg groot”, aldus directrice Lisa Theuninck.

Extra klassen waren dan ook meer dan welkom. Die werden ook gecreëerd in de voormalige directeurswoning. Daarnaast vinden ook een brugleerkracht, een juf voor zorgbeleid en een beleidsondersteuner er hun vaste ruimte. “De mooiste ruimte van dit gedeelte van de school is misschien wel de klas van meester Bart. Hij zal op de hoogste verdieping van de gerenoveerde directeurswoning godsdienstles geven”, aldus directrice Lisa.

Obstacle Run

De leerkrachten en de directie van Klavertje Vier hopen er terug een mooi schooljaar van te maken. De school weet ieder jaar uit te pakken met verschillende activiteiten en kan ook rekenen op het enthousiasme van de ouderraad. De ouders pakken binnenkort uit met de tweede editie van de Obstacle Run. Met vierhonderd deelnemers werd het succes vorig jaar een groot succes. De Obstacle Run in de Bloemhoekstraat gaat dit jaar door op zaterdag 7 oktober. Deelnemers kunnen zowel in groep als alleen het parcours afleggen. Meer informatie is nu al te vinden via de website www.klavertje4obstaclerun.be. Via die website kan men zich nu ook al inschrijven voor het evenement.