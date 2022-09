Voormalig Brugs leraar Daniël Leroy krijgt hoge Franse onderscheiding

Daniël Leroy, gewezen leraar Frans aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, is benoemd tot Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

Deze Brugse ex-leerkracht kreeg deze onderscheiding op 14 september in Brussel uit handen van de Franse ambassadeur in ons land, in naam van de Franse minister van Onderwijs.

Ze is een erkenning voor de persoonlijke en professionele betrokkenheid van Daniël Leroy bij de promotie voor de Franse taal en het bijdragen tot het wereldwijd verspreiden van de francofone culturen. De Bruggeling kreeg eerder al , in 2011, de titel van “Chevalier” in dezelfde Orde.

Hoe Daniël Leoy dat bewerkstelligde ? De lijst van realisaties en betrokkenheid bij verschillende verenigingen is lang.

PROFFF

Hij was van 1976 tot 2015 niet alleen leraar Frans aan Ter Groene Poorte, maar is ook de gewezen secretaris-generaal en vice-voorzitter van PROFFF, de vereniging voor leraren Frans in Vlaanderen.

De Bruggeling volgde zelf stages Frans in Besançon, Montpellier en Vichy. Hij is nu nog altijd een actief lid van de stuurgroep Frans bij de DPB West-Vlaanderen en auteur van diverse handboeken in het Frans en pedagogische fiches voor Focus Franse Film. Hij was intervenant op de Dagen van het Frans in Kortrijk, Gent, Antwerpen en Hasselt, maar ook spreker op wereldcongressen in Québec, Praag, Durban, San José, Luik, Kyoto, Athene en Norodwijkerhout.

Westhoek

Van 2007 tot 2021 was hij gastdocent aan de A-F Cavilam in Vichy. Sedert vorig jaar is hij voorzitter van de Orde Driekoningen, een vereniging ter promotie van de Westhoek, met als doelstelling de menselijke contacten aan beide zijden van de ‘Schreve’ te promoten.

Daarnaast organiseerde hij schrijfwedstrijden voor TSO en BSO én le Concours Haiku voor alle Vlaamse scholen.