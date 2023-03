Voor iedereen Ontdekdag bij Futura

Op zaterdag 25 maart zetten de futurascholen terug de deuren open voor het grote publiek. Het zal de tweede editie zijn van deze ‘Ontdekdag’.

“De futurascholen in Menen, Wervik en Geluwe organiseren een gezamenlijke opendeur happening. Het vernieuwend concept van de eerste editie blijft behouden, namelijk een Ontdekdag waarin de bezoekers zullen kunnen kennismaken met de leerkrachten en leerlingen op al onze verschillende scholen”, zegt directeur Keven Dekyen.

Urban Run

Bij Futura secundair, aan het Vander Merschplein Menen en Hellestraat Wervik, staan er van 10 tot 13 uur verschillende demolesjes en workshops op de planning, waar de bezoekers actief kunnen aan deelnemen. “Het wordt alvast uitkijken naar de escaperoom van de nieuwe expedities die in het keuzegedeelte van 1A vanaf 1 september zullen kunnen gevolgd worden. Doorlopend draaien we ook de documentaire over Serge Berten en in de namiddag is er dan de doortocht van de Urban Run, waarbij de deelnemers onder bonkende beats door de recent gerenoveerde gang en speelplaats zullen lopen”, vertelt Kevin.

In de basisschool in Wervik zal de focus eerder liggen op de werking van de kleuterafdeling. Aansluitend vanaf 13 uur voorziet men er een vrij podium voor de leerlingen. “Ook in de basisscholen Ons Dorp en Vander Merschplein in Menen kan je in de voormiddag de kleuterwerking beleven en ontdekken. Het wordt trouwens de laatste opendeurdag voor directeur Carine Favoreel die op 1 mei met pensioen gaat”, weet Kevin.

Bingonamiddag

Alle bezoekers zullen tijdens deze Ontdekdag kunnen genieten van enkele proevertjes, aangeboden door de firma Agape, die ook instaat voor de levering van de warme schoolmaaltijden bij deze Scholengroep. “De Ontdekdag zal ook een ideale gelegenheid zijn om een bezoekje te brengen aan het nieuwe schoolgebouw van Futura Geluwe. Deze school voor buitengewoon basisonderwijs opent namelijk op zaterdag 25 maart de deuren van 14 tot 18 uur. Er zullen rondleidingen georganiseerd worden met daarna een sfeervolle bingonamiddag met koffie en gebak”, aldus Kevin. Ondertussen blijven de Futurascholen ook op pedagogisch vlak in beweging, vandaar dat we het volgende schooljaar verder zullen breien aan het traject rond ‘verbindend communiceren’ in samenwerking met Frederik Imbo van Imboorling”, besluit Kevin. (Nicolas Verhaeghe)