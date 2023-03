Volgend schooljaar grote werken op de speelplaats van Spelenderwijs

Basisschool Spelenderwijs heeft een grote subsidie binnengehaald om haar school ecologischer en duurzamer te maken. In het kader van het project ‘Natuur in je school’ ontvangt de school van de Vlaamse overheid 105.000 euro. Aan de gemeente Alveringem wordt in dit dossier nog een opleg van ongeveer 35.000 euro gevraagd.

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil onderwijsinstellingen stimuleren om hun schoolomgeving te vergroenen. Scholen konden vorig jaar een project indienen en dat deed ook gemeentelijke basisschool Spelenderwijs in de Nieuwstraat. Er werden uiteindelijk 103 schoolprojecten weerhouden die in totaal bijna negen miljoen euro aan financiële steun zullen krijgen. De Alveringemse basisschool werd royaal bedeeld: de school ontvangt de grootst mogelijke subsidie, ofwel 75 procent van de totale kost van het project, die 140.000 euro bedraagt.

Ecologisch verbeteren

“Wij hebben een dossier ingediend omdat onze school op ecologisch vlak nog heel wat kan verbeteren”, zegt directeur Julie Paelinck. “Sanitair en wasmachine werken op stadswater, wat uiteraard betalend is. Omdat de speelplaats nog voor het overgrote deel uit ondoorlaatbare tegels bestaat, kan het regenwater niet in de bodem sijpelen. Dat heeft als gevolg dat al dat water in de riolen loopt en dus verloren gaat. Ook dat is jammer. Feit is ook dat bij overvloedige regen er snel grote plassen op de speelplaats komen te staan en dat de kinderen in dat geval niet of nauwelijks kunnen buiten spelen. Om zeker te zijn dat we dit goed aanpakken, namen we een landschapsarchitect onder de arm. Ons plan van aanpak is om te beginnen met de heraanleg van de speelplaats in tegels met open voegen. Op die manier kan water wel in de bodem doordringen. De berg in aarde die recent op de speelkoer werd aangelegd, blijft, maar wordt opgenomen in een grote nieuwe wadi met natuurlijke speelelementen. De vraag vanwege de kinderen naar een grote zandbak werd ook weerhouden. We behouden niettemin een stukje betegelde sportzone voor voetbal en basket. Naast de school worden twee grote waterputten geïnstalleerd. Zowel het sanitair van onze school als dat van sportzaal Rethorica worden er op aangesloten. En tot zover het waterverhaal”, glimlacht Julie Paelinck.

Het project zal ook de onderwijskwaliteit verhogen

Vergroening

In 2021 opende Spelenderwijs nog een nieuwe speel- en leertuin pal naast de bestaande school. Het is de tuin van een leegstaande woning die de gemeente eerder aankocht als noodwoning en ter beschikking stelde. Maar ook dit nakende project bevat een luik vergroening.

“De omheining tussen de kleuterspeeltuin en die van de lagere schoolkinderen die actueel nog een muur met groene draad is, wordt vervangen door een natuurlijke omheining van stenen, hout, insectenhotelletjes en kijkgaten”, legt Julie uit. “Het moet voor veel meer beleving zorgen. We vergroenen ook de directe omgeving van de school: de kleine Schooldreef die als wandel- en fietsstraat fungeert, de voorgevel van het gebouw en de kant van de Schooldreef zelf die een bijenvriendelijk bloemenmengsel krijgt. Nu we zeker zijn van de subsidie kan de architect een gedetailleerd plan opmaken dat vervolgens naar schepencollege en gemeenteraad kan gaan. Nadien volgt de aanbesteding. We vermoeden dat de werken volgend schooljaar zullen plaatsvinden. Zeker wanneer de speelplaats wordt uitgebroken – iets waarvan de ouderraad al heeft toegezegd om eraan mee te helpen – zal er hinder zijn. Maar we kiezen voor de korte pijn om nadien een prachtige school te hebben. Het is een project dat ook de onderwijskwaliteit zal verhogen. We zullen veel meer buiten én ervaringsgericht les kunnen geven. Dat, samen met het waterverhaal, wordt een grote plus”, eindigt Julie Paelinck. (AB)