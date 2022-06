Volgend jaar geen Onderwijs voor Oekraïne in Tielt, wel OKAN-werking: “Een overkoepelende werking voor alle middelbare scholen”

Nu het einde van het schooljaar nadert, werd er vrijdagvoormiddag in Tielt voor de laatste keer Onderwijs voor Oekraïne georganiseerd. Tien weken lang werden Oekraïense kinderen en jongeren er ondergedompeld in een Nederlands taalbad. Het initiatief komt volgend schooljaar niet terug. Wél kreeg Tielt de goedkeuring om vanaf september met OKAN-onderwijs te starten.

In de gebouwen van het CLB kregen de Oekraïense kinderen en jongeren tien weken lang elke voormiddag samen Nederlandse les. Ze leerden er basiswoordenschat zoals de dagen van de week, de lichaamsdelen en de kleuren, maar leerden ook simpele zinnetjes vormen.

“Het is heel goed verlopen”, vertelt Marleen Bruneel, een van de vrijwillige leerkrachten. “Ik heb lang getwijfeld om het te doen, maar ik ben uiteindelijk blij dat ik het gedaan heb.”

“Het is de bedoeling om volgend schooljaar één of twee klassen te gaan inrichten voor anderstaligen”

Nochtans was het aanvankelijk niet altijd gemakkelijk. “In het begin was het echt wel zoeken, want we moesten van nul beginnen. Zo moesten we ze bijvoorbeeld eerst en vooral al het alfabet aanleren. Toch ging het steeds vlotter eens we een bepaald stramien gevonden hadden. Zo merkten we dat we met een speelse aanpak om zaken aan te leren wel vooruitgang boekten. We leerden de kinderen ook steeds beter kennen en je merkte wel dat ze naar het einde toe steeds meer openbloeiden.”

Snel schakelen

Ook schepen van Integratie en Gelijke Kansen (CD&V) kijkt met een goed gevoel terug op het initiatief. “Aanvankelijk was het heel snel schakelen en moesten we alles van heel kortbij opvolgen. Op den duur zag je evenwel dat alles goed losliep en het een goed draaiende machine werd. Dat was zeker ook te danken aan een schitterend team van vrijwilligers. We hadden vrij snel een mooie equipe gevonden en uiteindelijk hebben ze erg goed werk geleverd”, zegt hij.

Alternatief

Toch komt het initiatief niet terug. Al komt er wel een alternatief. Zo start de Tieltse scholengroep Molenland vanaf september met OKAN-onderwijs in het secundair. Dat is onderwijs op maat van anderstalige nieuwkomers met als doel om de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.

“Er komt één overkoepelende OKAN-werking voor alle Tieltse middelbare scholen”, duidt Carine Vandamme, directeur van Scholen Molenland. “Het is de bedoeling om één of twee klassen te gaan inrichten. Die zullen ondergebracht worden in de gebouwen van het internaat in de Beernegemstraat. We zijn die werking momenteel volop aan het uitwerken. Zo zijn we op zoek naar leraren en een coördinator. Eens die gevonden zijn, gaan we de concrete planning opstellen.”