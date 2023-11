Voetbalderby leeft ook in OLVH: Jonge Club- en Cercle-spelers hopen dat ‘hun’ ploeg wint

In het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries is de derby Club-Cercle van aanstaande zondag voor Nil De Jonckheere, Nand Vanhee en Siem Vandommele gespreksonderwerp nummer één. De drie leerlingen van het eerste middelbaar zijn immers talentvolle voetballers bij de elitejeugd van beide clubs en hopen dat ze zondag mogen vieren.

Nil Jonckheere (12) en Siem Vandommele (11) spelen bij Cercle en hebben een groen-zwart hart. Ze dromen ervan om later profspeler te worden. “Uiteraard wil ik dat graag, maar ik blijf realistisch en besef dat de kans heel klein is dat het zal lukken om van voetballen mijn beroep te maken”, vertelt Nil. “Daarom heb ik ervoor gekozen om niet naar een sportschool te gaan en in deze school aan mijn toekomst te werken. Een diploma behalen, vind ik immers heel belangrijk.”

Nand Vanhee (12) speelt bij Club en weet op zijn jeugdige leeftijd maar al te goed dat de weg nog lang is om de opvolger te worden van zijn idool Ruud Vormer. “Ik woon in Oostduinkerke en heb er samen met mijn mama en papa bewust voor geopteerd om naar deze school te komen. Ik wil de trainingen die overdag doorgaan immers niet missen. Ik bewonder mijn ouders die me elke dag naar school brengen en ook op iedere wedstrijd aanwezig zijn. De meeste jongens van mijn ploeg zitten op internaat, maar ik kan elke dag in mijn eigen bed slapen. Soms is het niet simpel om al mijn schooltaken af te werken, want ik investeer veel tijd in mijn hobby. Wie een goede voetballer wil worden moet echter volharden en niet te snel opgeven als het lastig wordt.”

Maandag naar school

Dat beaamt Siem Vandommele volmondig, want ook hij traint minstens drie keer per week en oefent thuis ook heel veel. “Ik ben een vurige supporter en hoop dat Cercle zondag wint, anders wordt het niet leuk om maandag naar school te komen. Gelukkig zijn de meeste leerlingen op school supporter van Cercle. Ik heb respect voor de jongens die aanhangers zijn van Club maar ik durf hen wel eens plagen. Gelukkig zit Nand niet in mijn klas want anders zou hij het deze week ook moeten ontgelden”, besluit Siem glimlachend. (PDC)