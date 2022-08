Vlotte start in de Maricolen niettegenstaande brand tijdens vakantie: “Uitdagingen gaan we samen aan”

Ruim een maand na de brand in twee kunstateliers is het directieteam van de Maricolen volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar dat start op donderdag 1 september. Kathleen Degrande (45), die in juni aangesteld werd als nieuwe directeur van de school, geeft eerlijk toe dat de voorbije weken nogal hectisch waren.

“Ik was tijdens de grote vakantie bijna elke voormiddag op school om alles goed op te volgen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. De brandweer en de experten houden het op een accidentele oorzaak. Van kwaad opzet is absoluut geen sprake. Wat de ruimte en de inboedel betreft, zijn de kunstateliers volledig verwoest. Deze lokalen zullen we dit schooljaar niet kunnen gebruiken. We zoeken hiervoor zowel binnen als buiten de school een oplossing. In de aanpalende klassen was heel wat roetaanslag, maar die lokalen zijn na een grondige poetsbeurt weer bruikbaar. Voor de herstelling van het dak wachten we op de adviezen van de architecten. Op 1 september zal het schoolleven geen hinder ondervinden van de brand en onze leerlingen zullen eigenlijk maar weinig merken van wat zich hier in de nacht van 17 juli afspeelde.”

Tweede thuis

De nieuwe algemeen directeur van de Maricolen volgt officieel op 1 september Mieke Verhelst op. Zij was zes jaar directeur van de school, maar koos voor een nieuwe professionele uitdaging en gaat weer voor de klas staan. “Wie vijf jaar geleden voorspeld had dat ik directeur zou worden van deze school, had ik nooit geloofd. Ik sta 25 jaar in deze school en dit is mijn tweede thuis. Ik gaf vele jaren Nederlands aan anderstalige leerlingen, maar de voorbije jaren was ik ook onderdirecteur, mentor en OKAN-coördinator. Zo maakte ik kennis met beleidsfuncties en kreeg ik gaandeweg ook zin om als lid van een directieteam deze school te besturen.”

Het schoolleven zal geen hinder ondervinden van de brand

Teamspeler

De nieuwe directeur van de Maricolen benadrukt expliciet dat ze een teamspeler is. “Het is uiterst belangrijk dat een school met 1.200 leerlingen en 220 personeelsleden op een directieteam en een sterk middenkader kan rekenen. Alleen kan ik in deze school weinig verwezenlijken, maar samen met Lies Seynaeve (personeelsdirecteur), Birgit Anseeuw (pedagogisch directeur) en Nadine Van Colen (leerlingenverantwoordelijke) zal het ongetwijfeld lukken om een mooie toekomst voor onze school te garanderen. De nieuwe leerplannen, de hervorming van het secundair onderwijs en de doorgedreven digitalisering zijn uitdagingen die op ons afkomen en die we als team zullen aanpakken. Ook het welbevinden van onze leerlingen en personeelsleden blijft een belangrijk aandachtspunt.”

Ruim een maand geleden brak brand uit.

Nieuwe ingang

“Wie onlangs de school bezocht, zal ongetwijfeld in positieve zin geschrokken zijn door de totaal vernieuwde schoolingang. “Het was onze bedoeling om de verschillende studierichtingen in de kijker te plaatsen en dat is echt goed gelukt. We blijven ook in de toekomst samenwerken met externe partners en het resultaat hiervan zal nu voor iedereen goed merkbaar zijn in de inkomhal van de school”, besluit de directeur. (PDC)