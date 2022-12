Vlaanderen investeert in Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort en Hotelschool Ter Duinen Koksijde

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) investeert 307.000 euro in scholenbouwprojecten in het vrij en gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort en Hotelschool Ter Duinen in Koksijde genieten van subsidies.

De minister wil zo meewerken aan de vernieuwing en modernisering van het schoolgebouwenpatrimonium in West-Vlaanderen. Twee scholen uit de Westkust kregen een aanzienlijke subsidie.

Het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort heeft 11.470 euro Vlaams subsidiegeld gekregen. De school heeft daar ondertussen haar sporthal mee gerenoveerd. Hotelschool Ter Duinen uit Koksijde ontving 11.897 euro subsidiegeld waar het brandveiligheidswerken mee uitvoerde in haar internaat.

Beide bedragen zijn een verhoging van een al eerder toegekende subsidie. (PG)