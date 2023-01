Vlaanderen investeerde in 4 jaar tijd al 35 miljoen in Kortrijkse scholen:“Onderwijs is basis van stadsontwikkeling”

De Kortrijkse scholen konden deze legislatuur al op 35.702.300 euro aan subsidies rekenen om hun infrastructuur op te smukken. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ministerie van Onderwijs die de Krant van West-Vlaanderen kon inkijken. Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) kreeg het meest. De school kreeg op vier jaar tijd meer dan 6,7 miljoen euro toebedeeld.

Elke maand komt Agion, het Vlaams Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, met cijfers op de proppen over investeringen in Vlaamse scholen. De investeringen kaderen in het masterplan scholenbouw 2.0. van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Om dat plan, dat zich toespitst op investeringen in nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur, te realiseren heeft de Vlaamse regering een recordbedrag van 3 miljard euro veil. Zo bleek in december vorig jaar dat er sinds het begin van de legislatuur van de regering Jambon zo’n 35 miljoen euro geïnvesteerd werd in de Kortrijkse scholen.

Het gaat om zeer diverse investeringen: van asbestwerken over isolatie tot zonweringen – Schepen van onderwijs Kelly Detavernier (N-VA)

Kortrijks schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) is tevreden met de investeringen van de Vlaamse overheid. “Dit betekent nieuwe kansen en mogelijkheden voor onze jongeren en een versterking van ons onderwijs in Kortrijk. We blijven inzetten op kwalitatief onderwijs, omdat dat de basis is voor de ontwikkeling van onze stad en haar toekomst. De investeringen zijn uiteenlopend: van asbestwerken over isolatie tot zelfs het plaatsen van zonweringen. Het gros van de investeringen gaat naar het oplappen van de infrastructuur. Maar Vlaanderen had ook 12,5 miljoen euro veil voor 800 bijkomende plaatsen in het secundair onderwijs.”

PTI krijgt 6,7 miljoen

Opmerkelijk is dat het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) een groot deel van de koek heeft. Op vier jaar tijd vloeide er bijna 6,7 miljoen euro naar de school met campussen in de Graaf Karel de Goedelaan en de Condédreef. De campus Techniek & Design krijgt zo een gloednieuw praktijkgebouw. Op termijn moeten er 600 leerlingen gehuisvest worden. Het nieuwe schoolgebouw zou dit najaar opgeleverd moeten worden. In de afgelopen vier jaar ging er ook al 380.000 euro naar de verwijdering van asbest in de school. De grootste investering echter viel niet te rapen bij één van de scholen, maar wel bij Stad Kortrijk. De stad kreeg in 2021 een subsidie van 4 miljoen euro om de “digisprong” of de digitalisering van het onderwijs te realiseren.