Vlaanderen financiert nieuwbouw van hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge

De Vlaamse Regering geeft groen licht voor de bouw van een splinternieuwe school in Brugge. Het gaat om de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’: een nieuw scholenbouwprogramma waardoor Ter Groen Poorte een volledige nieuwbouw kan realiseren.

‘Scholen van Vlaanderen’ is een nieuw scholenbouwprogramma van in totaal 1 miljard euro. “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in extra stenen en schoolbanken. Vlaanderen krijgt met deze investering 27 nieuwe scholen die plaats bieden aan 20.000 leerlingen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Nieuwbouw

“Dankzij deze Vlaamse middelen kan Ter Groene Poorte een volledig nieuw schoolcomplex bouwen. Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden. Op deze manier investeren we in de toekomst van onze kinderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

In Brugge gaat het over een project van Ter Groene Poorte. Het project omvat een volledige nieuwbouw voor de Brood-en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte, de Hotel-en slagerijschool Ter Groene Poorte en een internaat. De bestaande gebouwen met alle bijgebouwen op de projectsite worden daarbij volledig afgebroken, wat de volledige site vrij maakt voor de realisatie van een nieuwbouw.

Afbraak

Door dit project worden alle functies van zowel de scholen als de internaten op hetzelfde domein ondergebracht. Zes oude gebouwen en kleine paviljoentjes worden afgebroken en samengebracht in één groter centraal gebouw.

Er wordt uitgegaan van het principe van multifunctioneel gebruik van lokalen: een prioriteit voor zowel de dagschool en internaat als voor externen. Daarnaast wordt er aansluitend aan de nieuwbouw ook nagegaan of nieuwe samenwerkingen op deze locatie tot de mogelijkheden kan behoren. Het gaat om een project met een oppervlakte van 7.704 m².

Design & build

Voor de bouw van gloednieuwe scholen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken. “Bij dit soort publiek-private-samenwerkingen is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet”, zegt Ben Weyts.

“Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast. Na de bouw van deze scholen zal Vlaanderen de schoolbesturen financieel ondersteunen om gedurende 30 jaar een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de private partner die de school gerealiseerd heeft. Na die 30 jaar wordt het schoolbestuur dan definitief de eigenaar van alle gebouwen”, aldus de Vlaamse onderwijsminister.