Vlaamse Regering verviervoudigt investeringen naschoolse opvang in Harelbeke: “Dankbaar dat broodnodige middelen worden vrijgemaakt”

Vlaamse ministers Melissa Depraetere en Caroline Gennez willen de naschoolse opvang voor kinderen in het Vlaamse basisonderwijs versterken. Ook in Harelbeke, de thuisbasis van minister van Jeugd Depraetere, komt er een stevige injectie als verdere uitrol van het BOA-decreet. Vooruit maakt zich sterk dat er een verviervoudiging van het budget komt. Schepen Lynn Callewaert (team harelbeke) is dankbaar voor de extra middelen en zegt dat de ministers op hun beide oren kunnen slapen.

De financiële injectie is een verdere uitrol van het BOA-decreet. Dat decreet kwam er op 1 januari 2021 en streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen, in nauwe samenwerking met lokale besturen. Concreet stijgt het budget voor Harelbeke van 179.731,25 naar maar liefst 712.035,20 per jaar.

“Zo worden veel extra plaatsen vrijgemaakt én kunnen we de invulling van de naschoolse opvang versterken. Voortaan krijgen lokale besturen de verantwoordelijkheid, maar ook het budget, om deze opvang anders te organiseren”, aldus Depraetere. Vooruit roept team harelbeke op om hier snel mee aan de slag te gaan, en de extra investering om te zetten in een sterk naschools aanbod waar hobby’s bij elkaar komen.

Op beide oren slapen

Lynn Callewaert, schepen van emancipatie en gelijke kansen, ziet het extra budget graag komen. “We krijgen nu inderdaad 179.000 euro voor de voorbereiding van het BOA-decreet (Buitenschoolse opvang en activiteiten, red.) en de uitbetaling aan de erkende initiatieven. De vorige Vlaamse Regering besliste al dat we vanaf 2026 345.000 euro zouden ontvangen.”

“Ik ben alleszins blij te horen dat de huidige Vlaamse Regering nu nog extra middelen vrijmaakt voor een van mijn beleidsdomeinen. De ministers mogen op hun beide oren slapen. In Harelbeke zijn we al drie jaar aan de slag samen met Arteveldehogeschool, alle Harelbeekse scholen, academies, vrije tijdsdiensten en organisatoren van buitenschoolse opvang om het decreet in Harelbeke uit te rollen.”

Visie

Callewaert omschrijft de visie van het stadsbestuur als volgt: “Voor en na schooltijd en tijdens de vakanties moeten kinderen samen kunnen rusten, spelen en hun talenten ontdekken. Elk kind en elk gezin moet er zich welkom voelen, het aanbod moet duidelijk overzichtelijk en divers zijn, én ook te vinden in de buurt. De opvang en activiteiten worden georganiseerd door geëngageerde begeleiders die we ondersteunen om hun pedagogische competenties te versterken.”

“Bovendien draaiden we al verschillende proefprojecten om nieuwe zaken uit te proberen: een samenwerking tussen de beide Stasegemse scholen voor de woensdagnamiddagopvang begeleid door een pedagogisch coach, georganiseerde activiteiten tijdens de opvang in school Sint-Rita en het opvanginitiatief De Kleine Ark. Bovendien bekeken we door onderzoek in onze stedelijke buitenschoolse opvang op welke manier buitenschoolse opvang kwalitatief kan worden georganiseerd.”

Dankbaar

“Al deze ervaringen uit de praktijk nemen we nu mee om het BOA-decreet in Harelbeke verder uit te rollen. Onze ambities liggen hoog. We zijn dankbaar dat hier nu ook de broodnodige middelen voor vrijgemaakt worden door de Vlaamse Regering.”