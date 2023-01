Vlaamse regering investeert 6,7 miljoen euro in Kortrijkse scholenbouw

Er komen 481 plaatsen bij in het Kortrijkse secundair onderwijs. Dat maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zopas bekend. Het gaat om een investering van 6.702.987 euro. De investeringsmiddelen en bijhorende extra plaatsen worden verspreid over vijf Kortrijkse scholen. Spes Nostra Heule, Guldensporencollege campus Engineering, secundaire freinetschool ‘tvier, het Don Boscocollege en het PTI tanken zo vers geld om hun infrastructuur op te smukken.

De investering kadert in Weyts’ masterplan scholenbouw 2.0. Daarmee investeert de Vlaamse regering naar eigen zeggen deze regeerperiode een recordbedrag van 3 miljard euro voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur. “De inhaalbeweging voor meer en betere schoolinfrastructuur gaat onverminderd verder. Onze kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs op een kwaliteitsvolle plek. Daarom investeren we de komende twee jaar bijna 157 miljoen euro in scholenbouw over heel Vlaanderen”, aldus minister Weyts in een persbericht.

Jonge gezinnen

Van die 157 miljoen euro vloeit nu iets minder dan 7 miljoen euro naar de Kortrijkse scholen. Guldensporencollege campus Engineering is de grote slokop en krijgt 2,1 miljoen euro voor zo’n 90 extra plaatsen. Freinetschool ‘tvier krijgt net iets minder dan 2 miljoen euro om 100 extra plaatsen te creëren. Het PTI ontvangt 1,3 miljoen euro voor 131 extra plaatsen. Spes Nostra Heule en het Don Boscocollege tanken respectievelijk 816.772 euro en 460.795 euro.

In het persbericht valt te lezen dat deze bijkomende schoolcapaciteit broodnodig is door de veranderende demografie in de steden. Kortrijks schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) is haar partijgenoot dan ook dankbaar voor de investering. “Kortrijk zit in de lift. Jaar na jaar zien we het inwonersaantal stijgen en we merken dat we ook steeds meer jonge gezinnen aantrekken. Een positieve zaak, maar dat zorgt natuurlijk voor extra druk op ons onderwijs. Met deze investering van de minister kunnen verschillende scholen in Kortrijk extra capaciteit genereren. Een goede zaak voor onze jeugd!”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier.