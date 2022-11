Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opnieuw achter de schoolbanken: “Ze was een voorbeeldige leerlinge”

De Vlaamse Scholierenkoepel organiseert op donderdag 17 en vrijdag 18 november ‘Terug naar de Klas’. Met deze actie sturen ze de beleidsmakers binnen onderwijs voor een halve of hele dag terug naar de schoolbanken. Ook Vlaams Parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme keerde terug naar de schoolbanken.

“Beleidsmakers zijn dagdagelijks bezig met de omkadering van onderwijs, maar hebben het verloop van een schooldag al enige tijd zelf niet meer aan de lijve ondervonden. Het is onze taak als Vlaamse Scholierenkoepel om hen vanuit het perspectief van een scholier naar onderwijs te laten kijken én te ervaren”, klinkt het bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

Opfrissing

Vlaams Parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V) trok erop uit met Remi Van Oost uit vijfde jaar Secretariaat Talen CLIL in het Lodewijk Makeblijde College. Daarnaast is Remi ook scholieren vertegenwoordiger bij VSK. “Ik kreeg een opdracht van de Vlaamse scholierenkoepel om even samen met Remi een dagje terug naar school te gaan. Wat me opviel is dat leerlingen onmiddellijk naar de klas mogen gaan en niet in de rij moeten staan. Ook het respect voor de leerkrachten was me duidelijk. Alle leerkrachten zijn expert in hun vak en het is ongelooflijk hoe ze er in slagen om de aandacht van de jongeren te blijven trekken. Er is geen stil moment en zo vliegt de tijd voorbij”, zegt Loes Vandromme over haar inleefdag.

“In de Franse les ging het over la biture express en werden de leerlingen uitgedaagd om hierover zinnen te formuleren. Ondertussen werd ook de grammatica herhaald. Ook een goede herhaling voor mij. Over de middag was er een vergadering van de leerlingenraad waar nagedacht werd over een verrassing voor de leerlingen. Ik hielp nadenken over de naam van die dag en daarna konden we nog wat gedachten uitwisselen over de de inspraak die leerlingen hebben op school”, zegt Vandromme.

Voorbeeldige leerling

“Ik had donderdag inderdaad een nieuwe medeleerling, Loes Vandromme. We spraken af aan de schoolpoort om samen naar onze eerste les te gaan. Wij hadden een toets van het vak secretariaat, dus toen had Loes wat tijd om vragen te stellen aan mijn leerkracht en toch een beetje te werken. Daarna hadden we twee uur Frans”, zegt Remi Van Oost.

“Tijdens de middag hadden Loes en ik een lunchvergadering met de leerlingen van de leerlingenraad. Ze hielp ons een goede naam te verzinnen voor ons volgende project. In de namiddag hadden we één uur Nederlands en één uur geschiedenis. In het lesuur geschiedenis hadden we een taak gekregen, omdat onze leerkracht van dit vak afwezig was. Het zevende lesuur hadden we secretariaat en het laatste lesuur hadden we Franse correspondentie. Daarin leerden we e-mails opmaken in het Frans, ook daar deed Loes mee met de les als een voorbeeldige leerling.”

Voor Remi en Loes een heel leuke ervaring. “Wat het extra leuk maakte, was dat ze ook nog eens enthousiast meedeed met de les. We mochten ook een paar vragen stellen over de politiek en kwamen zo daarover nog wat meer te weten. Ik vind het ook goed dat de mensen van het parlement nu eens zien hoe het er in de werkelijkheid aan toegaat op school en niet van horen zeggen”, zegt Remi.

Ook Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris), Koen Pelleriaux (afgevaardigd Bestuurder GO!), Walentina Cools (Algemeen directeur OVSG), Conner Rousseau (voorzitter Vooruit) en vele anderen politici nemen deel aan de inleefdag.