Vlaams onderwijsminister Ben Weyts: “Brussel wordt als boeman gebruikt voor problemen met Brugse schoolkeuze”

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) reageert op de kritiek van de scholengemeenschap Sint-Donaas in Brugge. Coördinerend directeur Koen Seynaeve noemt het inschrijvingsdecreet onmenselijk, omdat voortaan een computer bepaalt in welke school eerstejaars zich mogen inschrijven. Ben Weyts is het niet eens met die kritiek: “Brussel wordt als boeman misbruikt.”

De voorbije maand konden – of moesten? – alle Vlaamse ouders hun kind, dat volgend jaar secundair onderwijs zal volgen, online inschrijven. Ze dienden drie namen van scholen op te geven, een computer koos voor hen de school. Op die manier wou minister Ben Weyts vermijden dat ouders dagenlang voor de schoolpoort van populaire scholen kamperen, wat vorig jaar in enkele ‘witte’ scholen in grootsteden gebeurde.

Problemen

Het systeem zorgde volgens directeur Koen Seynaeve in Brugge voor heel wat problemen: een tweeling werd gescheiden, een meisje dat bakker wil worden kreeg geen toegang tot Ter Groene Poorte, een jongen mag volgend jaar niet naar de school op 500 meter van zijn huis gaan.

Volgens Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zijn de ouders uit geen enkele gemeente in West-Vlaanderen verplicht om zich aan te melden op het online platform van het Departement Onderwijs: “Enkel Antwerpen, Gent en Brussel moeten sowieso aanmelden.”

“In Brugge en elke andere gemeente in West-Vlaanderen moeten de scholen alleen werken met aanmelden als ze leerlingen willen weigeren, maar dat is dan een keuze die gemaakt wordt binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP). Daarin zitten vertegenwoordigers van alle scholen.”

Algoritme

“Het is eveneens een lokale keuze, die gemaakt wordt binnen datzelfde LOP, om te werken met een bepaald algoritme”, vervolgt de onderwijsminister. “Je kan voor het secundair ordenen op toeval, op schoolkeuze, of op een combinatie, maar je kiest het algoritme dus lokaal naar eigen inzichten. Als ik goed geïnformeerd ben, dan kiest men er in Brugge voor om de plaatsen te verdelen op basis van schoolvoorkeur, en dan binnen schoolvoorkeur op basis van toeval.”

“Op lokaal niveau kunnen problemen nog altijd opgelost worden. Neem nu die tweeling die naar aparte scholen gestuurd wordt. Als er moet aangemeld worden, dan is het niet aangeraden om tweelingen aan elkaar te koppelen: dan verklein je immers de kansen van die leerlingen enorm, aangezien twee leerlingen moeten binnengeraken in een school.”

“Het is interessanter om ze niet te koppelen en het tweede kind in te schrijven in overcapaciteit. Dat is een gunst van de school, waar dan één kind extra ingeschreven wordt via lokale afspraak. Dat is allemaal nog toegelaten en wordt op verschillende plaatsen zo toegepast.”

Boeman

“Kortom, de dingen die hier aangekaart worden, vloeien voort uit lokale keuzes én ze kunnen ook lokaal geregeld worden. ‘Brussel’ wordt hier gebruikt als boeman, en dat mag, maar dan graag met feitelijke argumenten”, aldus minister Ben Weyts.