Vlaams Instituut voor de Zee neemt zijn intrek in campus Innovocean: “Dit gebouw is een echt pareltje”

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft haar intrek genomen in de gloednieuwe kantoren van de campus Innovocean. Het complex is er snel gekomen nadat de eerste steen werd gelegd op 1 juni 2020. Ze delen het met blauwe faience beklede gebouw nog met een aantal partners zoals het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en UNESCO. Het team van Kusterfgoed komt er eind deze maand nog bij.

Bart De Smet, die instaat voor de wetenschapscommunicatie, geeft ons een rondleiding in het gebouwencomplex dat heel fris en nieuw oogt en waar de verhuisdozen nog in de gangen staan. “We zijn al sinds 1999 actief in Oostende. Voordien waren we gehuisvest ter hoogte van de Oude Vismijn aan de Wandelaarkaai waar we een prachtig uitzicht hadden op de haven. Maar we zijn natuurlijk heel blij om naar Innovocean te kunnen verhuizen. Een splinternieuw gebouw dat voldoet aan de energiezuinige vereisten, heel veel lichtinval, veel ruimte, clean desks waar alle werknemers hun plaats vinden, een prachtige refter met een uniek panorama, een grote ontvangstruimte, aandacht voor toegankelijkheid… Dit is een pareltje”, zegt Bart.

Het VLIZ kent heel wat vertakkingen. De organisatie bestaat uit drie grote delen: Wetenschapsondersteuning waar onder meer de bibliotheek onder ressorteert, Valorisatie en Innovatie met het Marine Robotics Centrum en Onderzoek waaronder het Marine Observatiecentrum valt.

De volgende fase is de inrichting van de site aan de Halve Maan waar labo’s voor experimenten zullen worden ingericht en de nodige robotica zal voorzien zijn. Ook de bestaande bunker waar vroeger de Nelevrienden hun stek hadden, krijgt een nieuwe functie en wordt gerenoveerd en opengesteld voor het grote publiek.

Dag van de Wetenschap

Tijdens de Dag van de Wetenschap die dit jaar op zondag 27 november plaatsvindt, staat de viering van het 10-jarig bestaan van het onderzoeksschip Simon Stevin centraal. Voor de gelegenheid vaart het schip de Schelde af richting Antwerpen en zal het daar te bezoeken zijn. Wie dit wenst, zal de overvaart live en online kunnen bekijken. Tijdens de tocht worden allerlei metingen gedaan voor klimaatonderzoek en onderzoek naar biodiversiteit en vervuiling.

Vrijwilligers

Bart gaat verder: “Als burger kun je ons helpen door onder andere merkwaardige strandvondsten te melden, kwallen te tellen en deel te nemen aan opruimacties op het strand. We hebben ook een werking met vrijwilligers, de zogenaamde Seawatchers, die een bepaalde strook op het strand en de zee afschuimen op zoek naar schelpen, afval, …”

“Ze gaan telkens met twee op pad want het kruien op zee kan soms gevaarlijk zijn door de stroming. De gegevens worden onderzocht en zo kunnen er trends worden waargenomen. We zoeken altijd extra kandidaten om ons te vervoegen.”

Bibliotheek

“Het VLIZ beschikt ook over een bibliotheek waar je als onderzoeker of als geïnteresseerde burger terecht kan. Je vindt er een schat aan informatie over de Belgische kust, de Noordzee en de wereldzeeën. Voorlopig is alles enkel ter plaatse raadpleegbaar. De medewerkers zijn volop bezig met het ontsluiten van de collectie zodat we binnen twee jaar ook materiaal kunnen ontlenen.”

“Wij beschikken als organisatie ook over een aantal eigen publicaties waaronder De Grote Rede, de Zeekrant en Testerep,” besluit onze gids.