Vives-studenten presenteren bachelorproef op stadhuis van Kortrijk

Onlangs mochten zeven studenten van Vives hun bachelorproef, het sluitstuk van hun studies Supply Chain Management, voorstellen in de oude Gotische raadszaal van het stadhuis.

De maand juni betekent voor veel studenten blok- en examenmaand. In het hoger onderwijs komt daar voor de laatstejaarsstudenten dan nog eens een bachelorproef bij als sluitstuk van hun studies.

“Een belangrijk moment voor de studenten. Laat ons eerlijk zijn, de sector Supply Chain Management én Logistiek & Transport, verdienen voldoende aandacht. Zeker in onze provincie die een Eurometropool is voor nationale en internationale bedrijven. Een Supply Chain-student is geboeid door de (inter)nationale wereld, denkt oplossingsgericht en wil meer weten over innovatie en digitalisatie”, duidt Evelien Verbrugghe, opleidingshoofd Supply Chain Management Praktijklector ICT aan Vives. “Het is een praktische opleiding die zich verdiept in de fast-moving consumer goods, digitalisatie en automatisatie, duurzaamheid en innovatie. Productielogistiek, e-commerce, douane en accijnzen, transportmanagement en warehousing komen uitgebreid aan bod in de opleiding.”

Opleiding van drie jaar

De opleiding duurt drie jaar. Studenten Charlotte Balis, Hannah Dequeker en Gwendoline Devolder werkten trouwens drie maanden aan een project voor de stad Kortrijk. Zij presenteerden de bachelorproef ‘Emissievrije stedelijke logistiek: op weg naar een duurzaam verhaal’. “Daarbij onderzochten we hoe een emissievrije stad toch logistiek werk- en wendbaar kan zijn”, aldus de dames.

Mathias De Vylder had het over de analyse van het voorraadbeheer binnen Quatra en de mogelijke verbetering en optimalisatie hiervan. Gilles Schepens over de reorganisatie van de opslag bij Fluvius en Jochen Smet over de kracht van verandering LEAN Management bij Prayon Rupel. Studente Lotte Verplanken uit Amougies had het over de optimalisatie van de interne transportflow vanuit Agristo in Harelbeke. “Ik ben zelf naar Agristo getrokken, het aardappelverwerkingsbedrijf, waar ik ook stage liep. Zo kon ik van dichtbij zien hoe alles er verliep en genoeg vragen stellen en onderzoeken hoe het in z’n werk ging rond het transport. Bijvoorbeeld loont het om te onderzoeken of de transportplanning wel optimaal verloopt en efficiënt genoeg is. Het bedrijf verdubbelde z’n omzet op amper zeven jaar tijd en dat heeft een impact.”