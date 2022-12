VIVES-studenten organiseren congres ‘Man man man, miserie miserie miserie’ in Kortrijk

Elf toekomstige eventmanagers gaan samen de uitdaging aan om het jaarlijkse eventcongres te organiseren voor alle bachelorstudenten in eventmanagement aan VIVES Kortrijk. Dit jaar vindt het congres plaats op donderdag 15 december vanaf 13 uur in de CUBE en werkt rond het thema FC De Kampioenen.

Gerenommeerde gastsprekers uit alle segmenten van de eventsector getuigen over de bloopers die zij in hun carrière hebben meegemaakt. “Zo bereiden zij de eventmanagers-van-morgen voor om alert om te gaan met allerlei onvoorziene omstandigheden. Live-events organiseren is telkens weer een uitdaging. Zowel op een festival, op een congres of op een huwelijksfeest, misverstanden of ongelukken of menselijke fouten of zelfs sabotage leiden tot onaangename verrassingen”, licht student en medeorganisator Phebe Verhelst toe.

Op het programma staan Bartel van Iseghem (managing director van meetmarcel), Martijn Claes (freelancer bij Entertijn BV), Helena Steurbaut (co-owner van Art’Anna), Erik De Ridder (oprichter van W-fest), Frank van Erum (communicatiespecialist en acteur) en Pieter Merlier (oprichter van Hyp’o Dream). Het eventcongres ‘Man man man, miserie miserie miserie’ wordt georganiseerd vanuit het vak Meetingmanagement onder begeleiding van Ilse Van den Berghe.