VIVES-studenten kapen Hotel Les Dunes voor wintereditie Trammelant: “Unieke eenmalige beleving”

Fans van Trammelant komen voor één keer ook aan hun trekken in de donkerste maand van het jaar: een groep tweedejaarsstudenten van VIVES LoReCa kaapt in de week van 11 tot 17 december Hotel Les Dunes voor een heuse ‘Winter Trammelant’. De gasten worden een week lang ondergedompeld in een onvervalste belle époquesfeer, compleet met zwierige kostuums, afternoon tea en French cancan-dansers. “Een unieke kans om dit fantastische tijdperk te herbeleven”, klinkt het in koor.

VIVES LoReCa – voluit Logies-, Restaurant- en Cateringmanagement – is een tweejarige graduaatsopleiding die jongeren klaarstoomt voor een leidinggevende job in de horeca. “Tijdens onze opleiding wordt ook veel nadruk gelegd op passie en professionaliteit: we zijn vastbesloten om onze gasten een onvergetelijke ervaring te geven”, zegt Silke Naert.

Studenten nemen over

Van 11 tot 17 december nemen de VIVES-studenten Hotel Les Dunes volledig over. “Van het verwelkomen van de gasten tot het schoonmaken van de kamers: we gaan alles zelf regelen. Daarnaast organiseren we ook een hele waaier aan activiteiten. Het is onze bedoeling om de gasten een week lang onder te dompelen in de authentieke sfeer van de belle époque. Inclusief heel wat culinaire verwennerijtjes”, klinkt het.

De studenten moesten zichzelf eerst wel in het thema verdiepen. “Want los van de film ‘Moulin Rouge’, konden we ons daar eigenlijk niet veel bij voorstellen.”

De belle époqueweek wordt op maandag 11 december afgetrapt door Hannah Van Ongevalle, ooit verkozen tot beste bartender van het land. “Ze komt inspirerende inzichten over vrouwelijk leiderschap delen. Want de belle époque heeft ook op dat vlak best wel veel in beweging gezet: het was een tijd waarin de vrouw meer voor zichzelf op begon te komen”, zegt Bonnie Willems. “De belle époque was daarnaast ook een heel vrije en speelse periode waarin alles kon en mocht”, vult Louise Boterdaele aan. “‘Savoir-vivre’ was het codewoord.”

Programma

Op dinsdag 12 december staat een cocktailworkshop met de ambassadeur van Elixir d’Anvers – toch een van dé drankjes van de belle époque – op het programma. Of wou je al lang eens een afternoon tea beleven, en dan nog op een oude kusttram? Check dan in voor dinsdag 12 december. Na de afternoon tea volgt een begeleide wandeling door De Haan, waar een gids boeiende belle époqueverhalen deelt en de architectuur uit die periode bespreekt. Minder bekend, is dat de belle époque ook het tijdperk van de grote uitvindingen was. “En de golfsport kwam op: de mensen hadden plots meer vrije tijd. Op donderdag kunnen onze gasten hun swing perfectioneren, in combinatie met enkele culinaire hoogstandjes”, klinkt het.

De vrijdag staat een French cancan-show met gastronomisch zesgangendiner gepland, op zaterdag kunnen de gasten een koetsritje maken of een hoge bi-fiets proberen. Ook een rondrit in een nostalgische oldtimer behoort tot de mogelijkheden. ’s Avonds is er een ‘soirée belle époque’ met burlesque show en dans tot in de vroege uurtjes. De hotelgasten worden dan ook uitgenodigd om deel te nemen aan een kostuumwedstrijd.

Keuken van Escoffier

De menu’s die de gasten tijdens deze Winter Trammelant zullen voorgeschoteld krijgen, zijn allemaal gebaseerd op de keuken van Escoffier; ‘le roi des cuisiniers’, de ‘chef der chefs’, de godfather van de Franse gastronomie. Hij vond de Pêche Melba uit, de menukaart en het bouillonblokje. En ook het conservenblik, weet Guido Francque van Les Dunes ons te vertellen. Het personeel dat de gasten straks in de watten legt? De eerstejaars van diezelfde opleiding. “Zo leren ook zij hun vakken in de praktijk. Daarnaast wordt de communicatie cruciaal: ze moeten zo goed mogelijk op elkaar leren in te spelen”, zegt docente Ilse Duponcheel.

De studenten zijn trouwens net terug van een weekje Qatar. “Hospitality is daar next level: als je nog maar aan een koffietje denkt, staat dat koffietje al voor je neus. Het is díe ervaring die we de hotelgasten straks willen geven”, zegt Silke.

De belle époqueweek wordt op zondag 17 december afgesloten met een brunch. Allen daarheen dus, want… “We mikken op een vol hotel”, aldus de tweedejaarsstudenten LoReCa.