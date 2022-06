Vives studenten bieden Cercle Brugge een toolbox aan voor jeugdopleiding

Acht studenten van Vives Kortrijk hebben een workshop, toolbox en draaiboek uitgewerkt voor de jeugdopleiding van Cercle Brugge. Dit gebeurde in opdracht van Diederiek Vermeersch assistent technische verantwoordelijke jeugdopleiding en kadert in de bachelorproef van de studenten Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie en Maatschappelijke Veiligheid.

“De laatste jaren zien we in de maatschappij en specifiek in de sportwereld heel wat evolutie op vlak van welbevinden en dit vooral op het mentale stuk”, zegt Melissa Mouton in nam van de acht studenten. “Verschillende topsporters getuigen over hoe de topsport hun welbevinden beïnvloedt.”

“Ook Cercle Brugge vindt het daarom belangrijk om in te zetten op het mentaal welbevinden bij hun jeugdspelers. Zo werkten ze vorig jaar al samen met twee studenten Toegepaste Psychologie die enquêtes afnamen rond het welbevinden binnen de jeugdwerking in Cercle Brugge KSV. De organisatie wilde het hier niet bij laten, waardoor wij ingeschakeld werden om onze bachelorproef hierop verder te bouwen.”

Positief coachen

“Het onderwerp van onze bachelorproef focust zich op het welbevinden bij jeugdspelers van de U14 tot de U18. Omdat de trainers een grote invloed hebben op het welbevinden van de spelers, kozen we ervoor om ons te richten op de trainers en specifiek op het positief coachen”, vervolgt Melissa Mouton.

“Het positief coachen is namelijk een methodiek waar we als groep volledig achterstaan. Deze methodiek kwam in onze opleiding ook heel sterk aan bod. Wel willen we erop wijzen dat het bij positief coachen niet perse om “de juiste” aanpak gaat. Elke jeugdspeler is anders en niet alles werkt bij iedereen even goed.

Oefeningen

Na een grondige literatuurstudie over positief coachen, het verwerken van de enquêtes van vorig jaar en heel wat interviews met zowel jeugdspelers van Cercle Brugge KSV, als trainers zowel van binnen als buiten Cercle gingen de studenten van Vives actief aan de slag met alle jeugdtrainers van Cercle.

“We boden een workshop aan waarin verschillende tools aanbod kwamen. We hanteerden hierbij verschillende thema’s zoals: communicatie, welbevinden, complimenten, talenten… Alvorens we van start gingen met oefeningen werd elk thema telkens kort ingeleid met een theoretisch deel”, aldus Melissa Mouton.

Toolbox

De Vives studenten boden tevens een volledig uitgewerkte toolbox aan. “Zo kan Cercle Brugge KSV de tools die wij uitwerkten verder blijven gebruiken. Tot slot maakten we ook een draaiboek. Hierin staan alle tools die we op de workshop gaven aangevuld met suggesties. We hopen niet alleen dat we Cercle Brugge KSV warm maakten om verder aan de slag te gaan met het positief coachen van de jeugdspelers. Ons hoofddoel reikt naar een bredere doelgroep toe, nl. zoveel mogelijk voetbalverenigingen. Zo hopen we andere ploegen aan te zetten om het positief coachen in hun werking te integreren. Wij zijn alvast overtuigd!”, besluiten de Vives studenten.