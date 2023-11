VIVES-studenten agro- en biotechnologie lanceren educatief bordspel over bijen

Bijen zijn belangrijk voor onze natuur. Ze bestuiven maar liefst 75% van de planten die belangrijk zijn voor de mens. Lana Neirynck, Stef Ooye, Robin Hulin, Femke Neirinck, Justien Vanhollebeke en Yuran Deschamps zijn zes studenten van de bachelor agro- en biotechnologie en wilden deze en nog heel wat andere informatie over bijen delen. Ze besloten daarom om een educatief bordspel te ontwikkelen.

Van een BIJzaak naar een Hoofdzaak

Het spel combineert tactiek en kennis om geïnteresseerden (8+) iets bij te brengen over de bijen. Stef Ooye: “Het spel is zeker geschikt voor kinderen. Het kan een toffe activiteit zijn om met het gezin te spelen. We hopen dat mensen via het spel meer ontdekken over bijen en inzien dat ze er eigenlijk niet zo veel schrik voor moeten hebben.”

Spel aankopen

Het spel kan aangekocht worden in t’ Spelgeweld, een winkel in Roeselare, via mail (van.een.bijzaak.naar.een.hoofdzaak.@outlook.be), via de Facebookgroep of via Instagram ‘Van een BIJzaak naar een Hoofdzaak’.

De studenten zijn ook present op de Kerstmarkt in Roeselare op 10 en 17 december. Het bordspel is verkrijgbaar voor 34,50 euro. Naast amusement heeft het als voornaamste doel om mensen bewuster te maken van het cruciale belang van bijen in ons ecosysteem.