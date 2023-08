Vives pronkt met opening House of AI ‘FLAX’

Op vrijdag 18 augustus opende Hogeschool Vives voor het eerst de deuren van ‘Flax’. Artificiële intelligentie is niet meer weg te denken uit de maatschappij en dat toont het innovatiecentrum ook aan. Via storytelling en gamificatie laat ‘Flax’ ons kennismaken met AI in hapklare vorm.

Flax, Future Learning and Augmented eXperience, is gehuisvest in het vroegere Nationaal Vlasmuseum van Kortrijk. “Waar dat vroeger vlas was, is data vandaag het nieuwe goud”, opent Vives-directeur Joris Hendryckx. Artificiële intelligentie is nieuw, maar is in vele aspecten van de maatschappij terug te vinden. Met de steun van de Vlaamse overheid, de Europese Unie en een lijst aan partnerbedrijven en -instellingen creëerde de hogeschool een huis waarin de mogelijkheden van AI op een laagdrempelige manier worden voorgesteld.

Immersieve ervaring

Tijdens een bezoek aan Flax dien je jezelf eerst te registreren. Aan de hand van enkele vragen wordt een avatar aan je gekoppeld die dezelfde karaktereigenschappen heeft. Daarna volgt een opdracht in teamverband, waarbij de krachten van AI duidelijk worden.

Die immersieve ervaring eindigt met een 360 graden vooruitblik naar het jaar 2050, waarin AI overal aanwezig is. Ook zijn er vier aparte ruimtes waarin AI in het dagelijks leven, de gezondheidssector, het onderwijs en media en entertainment voorgesteld wordt. Opnieuw spelen gamificatie en storytelling hier een grote rol.

Bezoekmomenten

“Het belang van AI wordt ook meegegeven in de lessen aan Vives. Elke student, ongeacht de studiekeuze, krijgt er het vak Emerging Technologies. Daarin bevindt zich ook een luik AI. Voor dat luik zal de hogeschool gebruikmaken van Flax”, vertelt algemeen coördinator Griet Verbeke. Andere scholen, bedrijven en organisaties kunnen bezoekmomenten reserveren op donderdagen en vrijdagen. Per tijdslot is er een capaciteit van 16 personen.

Op 13 september opent Flax officieel in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en burgemeester Ruth Vandenberghe. Tot de opening blijft het team, samen met docenten en studenten, de ruimtes testen om er zo voor te zorgen dat alle puntjes op de i staan.

Info: https://www.theflax.be