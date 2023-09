VIVES opent nieuw academiejaar met 16% meer inschrijvingen

Inschrijvingen aan Hogeschool Vives zitten in de lift. Verspreid over alle campussen en studiegroepen is er een stijging van 16% te zien ten opzichte van vorig jaar. De Kortrijkse campus staat dit jaar extra in de kijker, want the Flax, het nieuwe huis van de artificiële intelligentie werd samen met het nieuwe academiejaar officieel geopend. Daarnaast mocht oud-weerman Frank Deboosere tijdens de opening de Aureus Vives in ontvangst nemen voor zijn jarenlange bewezen diensten.

Tijdens de officiële opening in Vives Kortrijk namen heel wat sprekers even het woord. Zo spraken burgemeester Ruth Vandenberghe en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts over het belang van artificiële intelligentie. De ene deed dat via een ludieke speech gemaakt door Chat GPT, de andere aan de hand van de filosofie van humanist Johannes Ludovicus Vives.

Een opvallende afwezige was algemeen directeur Joris Hindryckx, die momenteel aan het herstellen is van een auto-ongeluk. Lieven Danneels, voorzitter van het bestuursorgaan, nam de taak op zich om in Hindryckx’ plaats het academiejaar en Flax, House of AI, te openen.

Aureus Vives

Elk jaar reikt Hogeschool Vives een Aureus Vives uit. Dit academiejaar is Frank Deboosere geselecteerd om die award te mogen ontvangen. De oud-weerman was aanwezig via Microsoft Teams om de prijs heel bescheiden in ontvangst te nemen. Hij greep daarbij zijn kans om het werk van verplegend personeel, onderwijzers, wetenschappers en techniekers in de verf te zetten. Om de sfeer erin te houden bracht Hans Cools, oud-student aan Vives, een korte comedy-act. Op een humoristische manier gaf hij een kritische blik op het onderwijsniveau van vandaag.

Stijgend aantal inschrijvingen

Het academiejaar 2023-2024 wordt gestart met 16% meer inschrijvingen. Opvallend is dat het studiegebied Onderwijs een stijging van 11% in de bachelorrichtingen heeft en 19% in de graduaten. Een opleiding tot onderwijzer via afstandsonderwijs kent een stijging van 113%. De bachelor Media & Entertainment business, een nieuwe richting sinds vorig academiejaar, mag 107% extra studenten verwachten. Ook binnen de gezondheidszorg is er een stijging te merken, waarbij de inschrijvingen voor paramedische opleidingen opvallen. Bachelor Ergotherapie gaat 44% omhoog in het inschrijvingsaantal. (SV)