VIVES ontvangt Europese partners voor de kick-off Teacher Academy Sustainable Communication op Dag van de Leerkracht

Van 2023 tot 2026 coördineert het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES het gesubsidieerde Erasmus+project ‘TASC’ (Teacher Academy Sustainable Communication), een unicum in Vlaanderen. Van 4 tot 6 oktober ontmoeten 12 partners uit 7 landen elkaar op de onderwijscampus van VIVES voor de kick-off van het driejarig project.

“Het introduceren van duurzame communicatie in scholen kan het begin zijn van de gewenste sociale verandering” – Nele Mestdagh

“Het doel van TASC is om toekomstige en huidige Europese leraren te voorzien van de nodige vaardigheden om reflectieve en wendbare Europese leraren op te leiden die in staat zijn geweld, discriminatie, polarisatie, uitsluiting en pesten te voorkomen of te weren. We vatten deze vaardigheden samen als duurzame communicatievaardigheden. Het introduceren van duurzame communicatie in scholen kan het begin zijn van de gewenste sociale verandering”, vertelt coördinator Nele Mestdagh.

“In deze duurzame communicatie staat verbindend, herstelgericht en intercultureel communiceren centraal. Daarnaast worden leerkrachten gestimuleerd om vanuit een verhoogd bewustzijn in het samenwerken deze duurzame communicatie in te zetten”, vult coördinator Els Callens aan.

“Het wil in eerste instantie vaardigheden ontwikkelen om uit te monden in een gezamenlijk opleidingsprogramma” – Wim Simoens

TASC bestaat uit 12 partners uit 7 verschillende landen (België, Roemenië, Turkije, Portugal, Spanje, Duitsland en Litouwen). “Het wil in eerste instantie vaardigheden ontwikkelen om uit te monden in een gezamenlijk opleidingsprogramma. Op Europees niveau worden duurzame en gestructureerde partnerschappen ontwikkeld tussen de aanbieders van lerarenopleidingen en voortgezette professionele ontwikkeling”, zegt Wim Simoens, directeur bij Eekhout Academie. Zij sluiten voor België aan als partner in professionele ontwikkeling. TASC wil tot slot ook richtlijnen formuleren voor beleidsmakers om duurzame communicatie te implementeren als een cruciale algemene competentie voor leraren en lerarenopleiders.

“In de nabije toekomst zullen verschillende lerarenopleiders van VIVES, pedagogische begeleidingsdiensten, scholengroepen en scholen in Vlaanderen aangesproken worden om mee te stappen in een ‘Teacher Board’ of ‘Community of Practice’ die mee het opleidingsprogramma zullen testen en proeven”, aldus Nele.