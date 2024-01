Vives-laatstejaars plastische opvoeding stellen tentoon

Vier laatstejaarsstudenten plastische opvoeding van de bachelor secundair onderwijs in VIVES stellen op vrijdagavond 26 januari hun werk tentoon in het atelier bij de hogeschool. De vier kunstenaars werkten rond uiteenlopende thema’s.

Binnen de bachelor secundair onderwijs van VIVES in Brugge is het een traditie geworden dat de laatstejaarsstudenten van de optie plastische opvoeding hun werken tentoonstellen. Vrijdag tussen 16 uur en 20 uur kun je werk zien van Shari Bohez uit Kortemark, Laura Boussauw uit Brugge, Stefanie Diopere uit Eernegem en Taylina Hubrechtsen uit Oostende. ‘Verhuld Onthaald’, is de naam van de groepstentoonstelling. “Hiermee geven de studenten aan dat ze, doorheen de opleiding, een eigenzinnige kijk op de wereld ontwikkelden”, zegt docent Tommy Vandendriessche.

Shari Bohez duikt met haar werk in haar persoonlijke herinneringen en drukt die onder meer uit met een reeks abstracte grafische karton- en blinddrukken en ook via olieverfschilderijen. Laura Boussauw werkt rond het thema ‘vergankelijkheid’, met daarbij een voorliefde voor klassieke technieken. Taylina Hubrechtsen liet zich dan weer inspireren door het vrouwelijk lichaam. Ze toont de veerkracht van het vrouw zijn.

Zij-instromer

Stefanie Diopere vormt met haar leeftijd van 39 jaar een uitzondering in het gezelschap. “Ik heb al een lerarendiploma voor lager onderwijs en ben dus een zogenaamde zij-instromer. Want ik geef nu al plastische opvoeding in het lager deeltijds kunstonderwijs aan de Academie van Torhout. Met deze opleiding wil ik mijn kennis en kunde uitbreiden”, legt ze uit.

Stefanie maakte onder meer een olifant uit papier-maché. Leuk detail is dat ze voor de basislagen edities van De Krant van West-Vlaanderen gebruikte. Waarom een olifant? “Ik ben zelf moeder van twee kinderen en een olifant staat bekend als de beste moeder uit het dierenrijk, die haar leven lang blijft zorgen”, legt ze uit. “Het is dus opgedragen aan mijn kinderen.”