VIVES laat graduaatsstudenten jobshoppen via speeddate

Vandaag gingen de VIVES-studenten uit de graduaatsopleidingen marketing- en communicatiesupport, Sales Assistant, Sales Representative, HR-support en Creative Digital Design op speeddate bij bedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen. Daarbij gaan ze op zoek naar een werkplek waar ze anderhalf jaar lang, als onderdeel van hun opleiding, de knepen van het vak zullen leren.

“Door de grote tekorten op de arbeidsmarkt hebben bedrijven momenteel de grootste moeite om aan personeel te komen. De formule van speeddaten geeft studenten de kans om een bedrijf te vinden dat bij hen past”, vertelt Lieven Vandeweghe, opleidingshoofd en werkplek- en trajectbegeleider aan VIVES Kortrijk. ““Werkplekleren is meer dan gewoon een stage, het is kennis verwerven en competenties versterken in een bedrijf, en dus niet alleen via traditionele lessen. Aan onze inschrijvingscijfers zien we dat steeds meer studenten bewust kiezen voor deze manier van studeren.” Hogeschool VIVES is koploper in Vlaanderen in opleidingen die werken en leren combineren.

Meer dan honderd bedrijven, waaronder enkele grote namen zoals Agristo, Van Marcke, TVH, Top Motors, Xpo Kortrijk en Novulo tekenden present. In de top drie van student Harm Vansteenkiste stond Kortrijk Xpo. Hij ging in gesprek met Chelsea Desmet (HR Officer) en Dominique Ameloot (HR Business Partner). “Het is een boeiende kans om face to face de mensen van het bedrijf op een iets informelere manier te leren kennen. Het biedt de kans om jezelf voor te stellen en wie weet een werkplek te scoren”, zegt Harm. Ook Dominique ervaart het speeddate-event als een meerwaarde. Zij nemen met Kortrijk Xpo voor de tweede keer deel. “Het is zeer leuk om het ondernemerschap en de motivatie bij de studenten te zien. Vorig jaar hebben we er een stagiair Sales aan overgehouden, de samenwerking loopt nog steeds heel goed. Wie weet werken we ook samen met Harm, zijn pitch was alvast in orde”, glimlacht Dominique.