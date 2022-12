VIVES krijt multireligieuze gebedsruimte:“Anders moeten we gebeden thuis inhalen”

Sinds kort beschikt hogeschool VIVES over een multireligieuze gebedsruimte op de bovenverdieping van The Cube, het gebouw op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan.

Het initiatief ging uit van Sarah Tissoudali en Maryam Dadda, die afgelopen academiejaar zijn afgestudeerd in Toegepaste Psychologie.

“Zonder een dergelijke ruimte is het niet mogelijk om gebedsrituelen uit te oefenen op campus terwijl geloof voor velen wel net een steunpunt is, zeker tijdens de examenperiode”, aldus Sarah Tissoudali. “Die gebeden moesten we thuis inhalen. Ook andere studenten met verschillende achtergronden hadden een gelijkaardige vraag. Daarom stelden we de vraag aan de directie of er iets mogelijk was.”

“In overleg met studenten en docenten werd een interreligieuze ruimte ingericht in een vroegere vergaderruimte van The Cube. Die is strak en sober ingericht om de beleving van verschillende religies en levensbeschouwingen te faciliteren. Er liggen bijbels en korans, matjes, gebedskledij en je kan de handen te wassen. De gebedsruimte is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de campus. Ik hoop dat alle hogescholen en universiteiten dit voorbeeld volgen.3

Inclusieve hogeschool

De ruimte zal een plaats zijn voor gebed, stilte, ontmoeting, dialoog en reflectie. “VIVES is een inclusieve hogeschool die werk maakt van de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij. We willen dat studenten met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen zich thuis voelen en hun eigen identiteit kunnen beleven en vormen”, aldus Noël Selis, gebiedsdirecteur onderwijs.