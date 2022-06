Vives Kortrijk maakt jongeren warm voor wetenschap

Onlangs vond in Hogeschool Vives in Kortrijk Robocontest plaats. Een dertigtal leerlingen uit secundaire scholen kwamen er een parcours afleggen met een robot. Vanuit Vives worden nog verschillende projecten georganiseerd om jongeren warm te maken voor techniek en wetenschap. Zo staat er op zaterdag 4 juni een Mega Lego Spike Dojo op het programma.

Rik Hostyn is wetenschapscommunicator bij Vives. “Robocontest is een van de vele evenementen die we organiseren om jongeren te motiveren voor techniek en wetenschap”, zegt hij. Bedrijven smeken momenteel naar goede technici. Ze zijn broodnodig!”

Mini-editie

Dit jaar was er een mini-editie van Robocontest. “Het is de bedoeling om volgend jaar weer een grote editie te organiseren.” Teams van twee leerlingen legden met een robot die ze zelf bouwden en programmeerden in twee minuten een parcours af over een witte lijn met bochten, kruisingen en onderbrekingen.

“Dat zijn moeilijke disciplines en verkleinde versies van robots die een lijn moeten rijden in een magazijn”, aldus Pedro Calleeuw, opleidingshoofd Elektronica-ICT bij Vives.

De deelnemers kwamen van scholen met STEM-opleidingen en TSO-scholen. Ze mochten elk vier keer deelnemen. Er waren telkens twee robots tegelijk op de twee parcours en daaruit kwam telkens een winnaar. “Iedereen kreeg een prijs, want deelnemen stond voor ons gelijk met winnen.”

Projecten

Vives organiseert ook vorming voor het programmeren in de Legostudio. Op zaterdag 4 juni plant Vives van 9.30 tot 12 uur nog een groot project: dan mogen alle mensen van Kortrijk met 100 robots komen leren programmeren tijdens Mega Lego Spike Dojo.

Vives biedt zowel de robots als begeleiders aan. Deze activiteit is gratis maar inschrijven moet via www.kortrijk.be/agenda/e/mega-lego-spike-dojo. Deelnemen kan vanaf 9 jaar.

Daarnaast pakt Vives uit met STEM-kampen tijdens de vakanties. Daar werken de kinderen en jongeren een hele week rond techniek, robots en STEM. Inschrijven hiervoor kan via www.techniekacademie.be/STEMkampen.