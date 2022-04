Vives herstelt moeizaam van cyberaanval

Aan de Vives-hogeschool zijn technici al de hele week bezig om het IT-systeem weer aan de praat te krijgen na een nipt verijdelde aanval door cyberhackers. “We installeren extra beveiliging, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal werken”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx.

Het is al de hele week alle hens aan dek op de IT-afdeling van de Vives-hogeschool. In samenwerking met specialisten van de KU Leuven proberen ze het IT-systeem van de hogeschool weer op te starten. Eind vorige week bleek dat een bende cyberhackers al drie weken lang aan het infiltreren was in het systeem. Ze stonden op het punt om alles over te nemen. Door net op tijd in te grijpen en het systeem volledig plat te leggen, kon de hogeschool op het nippertje erger voorkomen.

Sindsdien was Vives in principe offline. Online les geven, meetings via Teams, mailen met Vives-adressen: onmogelijk. Alle paswoorden van de 17.000 studenten en 1.500 personeelsleden moesten veranderd worden. “We zijn bezig met een extra beveiliging te installeren, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal werken”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. “Voorlopig zijn we hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Heel vervelend, ik kan zelf ook mijn mails niet openen. We doen er alles aan om maandag klaar te zijn.”

Geen amateurs

Uit welke hoek de aanval kwam, is nog niet duidelijk. De politie voert een onderzoek. “Maar het zijn geen amateurs. Hier zit een goed georganiseerde structuur achter met veel middelen.”

Dat hackers een school viseren, is opmerkelijk. “Mocht het hen gelukt zijn om ons systeem over te nemen, hadden ze wellicht losgeld gevraagd. Ik zie niet in waarom men ons anders zou viseren”, zegt directeur Joris Hindryckx.

Bij bedrijven komt cyberhacking vaker voor. Uit een studie van de Vlaamse overheid blijkt dat één op de acht Vlaamse bedrijven al het slachtoffer werd van een cyberaanval.