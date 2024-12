Visserijopleiding zet in op duurzaamheid: “De leerlingen moeten zorgen dat er in de toekomst nog vis is”

Een duurzame toekomst voor de visserij is belangrijk en dat wil het Maritiem Instituut Mercator in Oostende ook meegeven aan de leerlingen die zich voorbereiden op een job in de sector. Ze worden daarom opgeleid in het verantwoordelijk omgaan met onder meer afval, maar ook benzineverbruik tot het beheren van visbestanden.

In Oostende is het Maritiem Instituut Mercator de enige visserijschool in Vlaanderen. Hier worden toekomstige vissers klaargestoomd. De opleiding heeft met de opleiding “Vissen met Toekomst” ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie. “De jongeren gaan al op zee. Ze gaan afwisselend zes weken naar school en zes weken in zee. Met deze extra opleiding worden ze al van bij de start van hun carrière gewezen dat ze zorg moeten dragen voor de natuur. Een visser die zich daar niet van bewust is, kan schade toebrengen aan de visbestanden en zorgt ervoor dat ze op latere leeftijd geen werk meer hebben omdat er geen vis meer is. Er is daarbij aandacht voor verschillende factoren. Ze leren bijvoorbeeld om geen olie te lozen op zee, maar ook dat ze afval dat ze opvissen aan boord moeten verzamelen. Sommige van die gasten kunnen later misschien kapitein worden van een schip. We geven hen het belang mee om op hun benzineverbruik te letten. We tonen de economische kant met de korte keten. Alles van de basis tot eindproduct wordt onder de loep genomen. In deze opleiding krijgen ze het grotere plaatje, want ze moeten rekening houden dat er is meer dan enkel vis uit het water halen”, licht coördinator Zeevisserij Mario Rouzée toe.

De cyclus wordt aangeboden door PROSEA en wordt integraal door het Ondersteuningsfonds voor de Visserij in transitie (OVIS) gefinancierd. De training is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel ging afgelopen week door. “Er waren onder meer gastsprekers en de leerlingen zijn ook op bezoek geweest bij het Instituut voor Landbouw en visserijonderzoek. Daarnaast is er ook een uitwisseling met Nederland. De nadruk van dit deel ligt op kennismaking en kennisuitwisseling tussen de beide sectoren. De leerlingen bezoeken er infrastructuur zoals bijvoorbeeld scheepswerven. Anderzijds wordt er ook kennis gemaakt met hun Nederlandse studiegenoten.”

Familie

Ondanks de soms sombere vooruitzichten voor de visserij zijn er toch nog enkele leerlingen die voor de sector kiezen. “Heel mijn familie zit in de visserij. Ik ben in de sector geboren. Ik had eerst een andere opleiding gekozen in de automechanica, maar dat bleek niets voor mij. Ik zat uiteindelijk meer aan de kaai bij mijn vader. Ik heb dan besloten om toch van richting te veranderen”, vertelt Ian Compernolle (17).

Een groot deel van de leerlingen valt doorheen de opleiding af omdat ze te veel last hebben van zeeziekte of niet gemaakt blijken voor de zware stiel. “Het was in het begin inderdaad zwaar. Het was toch wel een schok, maar ik heb doorgezet en nu gaat het beter. Als je overeenkomt met de bemanning dan gaat het vlotter en voel je je ook beter aan boord.” Ian ziet een job in de visserij volledig zitten. “Je hebt je vrijheid en je verdient mooi geld. Je bent op je gemak aan boord. Er moet natuurlijk gewerkt worden, maar je hebt de stress niet van thuis.” Ian heeft veel bijgeleerd de afgelopen week. “Het is belangrijk voor de toekomst van de visserij zodat wij de komende jaren nog kunnen blijven vissen. Ik ben geschrokken van hoeveel tong we maar vangen in de Noordzee. Er is veel minder vis dan vroeger en dat is natuurlijk wel beangstigend. Zullen we binnen 20 jaar nog ons werk kunnen doen?”