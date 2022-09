Vijf nieuwe piano’s voor dé Academie afdeling Langemark

In Langemark start kunstonderwijs de Academie het nieuwe schooljaar met 5 gloednieuwe elektrische piano’s. In de gemeente kunnen kinderen niet enkel kiezen voor muziek, maar ook voor beeldende kunst of podiumkunsten.

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle kocht vijf nieuwe elektrische piano’s aan, goed voor een investering van 4.280 euro. De instrumenten staan ter beschikking aan de 85 leerlingen die muziekles volgen aan de Langemarkse afdeling van dé Academie.

Podiumkriebels

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in dé Academie terecht. Naast muziekonderwijs is er het Beeldenatelier, waar de jonge kunstenaars zich kunnen uitleven met tekenen, schilderen, construeren, knutselen, werken met klei en andere boeiende materialen en technieken aanleren.

Wie graag op een podium staat, om te acteren of te zingen, vindt in de lessen Podiumkriebels z’n ding. Je wordt er ondergedompeld in een creatief muziek- en woordbad.

Beeld, Woord en Muziek

Wie niet kan kiezen, kan beide ateliers volgen die op woensdagnamiddag aansluitend plaatsvinden in de oude jongensschool in de Poelkapellestraat. Vanaf het derde leerjaar is er een aanbod van Beeld, Woord en Muziek.

Naast de 85 leerlingen die muziek volgen, zijn er op dit moment nog eens 85 leerlingen ingeschreven in de andere twee domeinen. Maar er zijn nog plaatsen beschikbaar.