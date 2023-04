Vierde leerjaar Heilig Hartschool uit Izegem kaapt hoofdprijs weg bij Whizzkids

Het vierde leerjaar van de Prizma basisschool Heilig Hart uit Izegem nam dit schooljaar voor het eerst deel aan de Whizzkidswedstrijd. Het werd een succes. Meteen werd één van de hoofdprijzen in de wacht gesleept.

“Het was de eerste keer dat we als school deelnemen aan deze wedstrijd dus wisten we niet wat we konden verwachten”, klinkt het bij de school. “We kunnen zeker spreken over een positieve ervaring. De wedstrijd is heel leuk om te doen, maar ook intensief. De klas ging twee keer per week aan de slag met vragen die online opgelost moesten worden. Zo werden de ICT-vaardigheden van de kinderen aangescherpt. Het was een plezier om te zien hoe goed ze samenwerkten en hoe ze elkaar hielpen wanneer ze vastzaten. Zoeken, vastlopen en dan weer verder zoeken was de boodschap.”

Na de tweede ronde was de klas dan ook erg ontgoocheld dat ze niet door mochten naar de finale. Het winnen van één van de hoofdprijzen kwam dan ook erg onverwacht en aanvankelijk geloofden we het zelfs niet. “We wisten niet dat de prijzen onder alle deelnemers werden verloot. Maar nu mogen we dus binnenkort drie dagen naar Gent om daar aan tal van leuke activiteiten deel te nemen en er sowieso een geweldige tijd te beleven.” (MI)