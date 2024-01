“Vierde klas is mijn eerste thuis”: welverdiend pensioen voor juf Katrien van het vierde leerjaar

Onlangs zwaaiden de kinderen en personeelsleden van vbs De Zonnebloem in Hooglede juf Katrien (61) van het vierde leerjaar uit. Katrien Debruyne is geboren en getogen in Hooglede en gaf maar liefst veertig jaar les in het vierde leerjaar. “Ik zal de kinderen en de collega’s missen, maar nu heb ik meer tijd voor mijn kleindochters.”

“Ik heb hier zelf school gelopen, toen dit nog de meisjesschool genoemd werd. Daarna ben ik naar het Barnum geweest om in 1982 af te studeren aan de Normaalschool in Gijzegem”, vertelt Katrien. “Ik kon meteen aan de slag in de wijkschool De Engel in Ichtegem. Net voor het beëindigen van die opdracht kon ik starten als interim in Dominiek Savio. Daarna kreeg ik een interimopdracht in de toenmalige meisjesschool en na de zomer vakantie mocht ik starten in de vierde klas. Ik ben er nooit meer weggegaan.”

Katrien spendeerde vele uren in haar klas, ook na schooltijd, om ervoor te zorgen dat alles in orde was voor haar leerlingen. “Eerlijkheid en rechtvaardigheid vond ik enorm belangrijk om een goede band met hen op te bouwen. Alle kinderen verdienen de nodige zorg en aandacht. Ik haalde er plezier uit om bij elk kind het onderste uit de kan te halen. Met leerlingen van het vierde leerjaar kan je al eens serieuze gesprekken voeren, wat ik erg leuk vond aan mijn werk. De vierdeklassers hadden veel te doen en ze waren vaak verbaasd wanneer het alweer tijd was om naar huis te gaan. Zelfstandigheid en planning is een attitude die ik hen graag bijbracht. Het geeft mij ook voldoening als ik oud-leerlingen of hun ouders terugzie en ze me vertellen over alle leuke herinneringen die ze hebben aan hun klastijd bij mij.”

Eerste thuis

Juf Katrien probeerde graag nieuwe dingen uit in haar klas. “De digitalisering in de loop der jaren was een uitdaging die ik op de voet volgde. Begin jaren 90 volgde ik samen met collega’s jarenlang computerlessen om mee te zijn met de vernieuwingen. Later vervoegden er jonge collega’s ons team, die steeds paraat stonden om onze generatie bij te staan op vlak van ict. Niet alleen op dat vlak is er veel veranderd, ook de activiteiten zijn in de loop der jaren mee geëvolueerd. Onze vele bezoekjes aan Brugge met een gids, de boekpromotie door schrijfster Kaat Vrancken, bedrijfsbezoeken en landschapswandelingen,…. Mijn man grapte vaak dat de vierde klas eigenlijk mijn eerste thuis was.” De school zal haar zeker missen, want Katrien stond ook altijd klaar om te helpen met schoolactiviteiten. “Als er iets werd georganiseerd, was ik graag de helpende hand achter de schermen.”

Meer vrije tijd

“Nu ik met pensioen ga, komt er meer tijd vrij voor mijn kleindochters. Ik behaalde in mijn leven drie mooie titels: ik zal voor veel oud-leerlingen juf Katrien blijven, voor mijn dochters Kaat en Miet mama en voor Alixe (6), Gisèle (3) en Anna (7 maanden) ben ik moetje.” Ondanks dat Katrien het schoolleven, de kinderen en de collega’s zal missen, is ze vastbesloten om te genieten van de vrijheid van haar pensioen. “Samen met mijn man een dagje uit of tafelen in een restaurant, bijvoorbeeld. Er zal ook meer tijd zijn om mijn papa in het woonzorgcentrum te bezoeken of om te shoppen met mijn dochters. Ik ben een huiselijk type, je zult me zeker ook vinden in de keuken om te koken of bakken voor vrienden en familie. Ik heb genoten van het afscheid op school. Ik kijk tevreden terug op een mooie loopbaan met fijne collega’s en lieve kinderen.” (EVG)