Vierde editie van ‘Quiz met Pit’ door Pittemse basisschool

Iedereen die van quizzen houdt, kan op vrijdagavond 2 februari weer zijn hart ophalen tijdens de vierde editie van de ‘Quiz met Pit 4e zit’ van het oudercomité van de Pittemse basisschool. Gezien het grote succes van deze familiequiz blijft het concept behouden.

“Na de vorige editie hebben we zowel met het oudercomité als met de deelnemers de quiz geëvalueerd en daaruit bleek dat iedereen zeer positief was”, vertelt oudercomitévoorzitter Guy Boxoen. “Het leek ons dan ook niet meer dan logisch dat we de bestaande succesformule zouden behouden. Het wordt dus ook nu weer een gezellige familiequiz voor ploegen tot vijf personen.”

“Onze faam begint blijkbaar zijn vruchten af te werpen, want de week na de opening van de inschrijvingen waren reeds 27 ploegen van de partij. Na drie weken zaten we aan 44 ploegen en waren we genoodzaakt om de inschrijvingen af te sluiten. We merken ook dat uit diverse vriendengroepen of verenigingen meer dan één ploeg inschreven. We hebben wel beslist de schikking van de zaal wat aan te passen. Deze keer gaan we de tafels in de breedte van de zaal zetten, zodat iedereen alles beter kan zien. We gaan ook met twee projectieschermen werken, zodat ook op dat vlak iedereen alles goed meekrijgt.”

Tien vragen per ronde

“Wat de quiz zelf betreft, blijft het een leuke, soms ludieke, quiz met vragenronden van tien vragen die geïnspireerd zijn op de schoolvakken”, gaat Dominique Vermeersch verder. “Uiteraard zullen de kinderen weer ingeschakeld worden voor een leuke ronde met een originele inslag. Ook nu zal het voor de deelnemers dus belangrijk zijn om de actualiteit en de media in het oog te houden. De vragen kunnen over muziek, kunst, politiek, maar ook over details als de Scandinavische landen gaan.”

“Voor de samenstelling van onze vragenronden hebben we een gemeenschappelijke databank, waar we het hele jaar vragen in steken en de beste houden we over. We nemen ook regelmatig deel aan quizzen van andere organisatoren, waar we ook inspiratie kunnen opdoen. We verwachten dus weer gewoon een gezellige quizavond.”