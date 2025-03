Vier studenten Howest organiseren uniek evenement: “Padellen bij discomuziek”

Wie graag eens een niet-alledaags partijtje padel speelt, moet op 22 maart vanaf 15 uur naar padelclub Arenal in Sint-Kruis. Vier studenten van de richting Sport en Bewegen van Howest organiseren er ‘Padel on the dancefloor’

“We kregen in het begin van het schooljaar de opdracht om een creatieve, sportieve activiteit in elkaar te steken”, opent promotiemanager Elena De Meulemeester. “Omdat iemand van ons viertal een fervent padelspeler is, kwamen we na een brainstorm op het idee om een uniek evenement te organiseren voor beoefenaars van deze snelgroeiende sport. We combineren padel met discomuziek en dat lijkt ons een perfecte match. Een diskjockey zal voor de nodige beats zorgen, terwijl de deelnemers zich kunnen uitleven op het veld.”

Naast padel voorzien de vier studenten ook heel wat randanimatie. Een photobooth, een dartbord en een tombola zorgen ervoor dat er ook naast de velden genoeg te beleven valt. “Eigenlijk is de voorbereiding van het evenement zo goed als vlekkeloos verlopen. We vonden enkele goeie sponsors en dat is een belangrijk voordeel. Met affiches en berichten op sociale media gaven we ruchtbaarheid aan het event, waardoor we snel een mooi aantal inschrijvingen noteerden. Er is plaats voor 24 groepjes spelers die in twee poules (recrea en competitie, red.) een tornooi afwerken op vier velden. Voor het winnende duo van beide poules is een mooie prijs voorzien”, aldus Elena De Meulemeester.

Dat de organisatie van het evenement beoordeeld wordt door hun leraren vinden de studenten niet meer dan normaal.

Goede oefening

“Het is een goede oefening want je moet werkelijk aan alles denken als je dergelijk event organiseert. Het is niet onze belangrijkste doelstelling om een flinke som over te houden aan het evenement. Het geld dat rest, na aftrek van alle kosten, doneren we aan het Belgisch Kinderkankerfonds. Het voornaamste is dat iedereen zich amuseert tijdens deze dag vol sport, muziek en plezier”, besluit de promotiemanager van ‘Padel on the dancefloor’. (PDC)

Op Instagram (@padel.onthedancefloor), vind je de ticketlink. Deelnemen kost 45 euro per duo, inclusief een drankje en eten.