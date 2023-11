Vier leerlingen uit VBS Rollegem-Kapelle op Erasmus naar Zweden

Vier leerlingen van de vrije basisschool De Binding in Rollegem-Kapelle beleefden onlangs de week van hun leven. Samen met de directeur, de zorgcoördinator en twee leerkrachten trokken Michèle Laflere, Oona Pattyn, Owen Vandewale en Billie-Beau Vandromme voor een Erasmusproject naar Zweden. “Superkoud, maar toch mocht dit nog langer geduurd hebben.”

De vrije basisschool De Binding startte vorig jaar samen met scholen uit Portugal en Zweden onder de naam ‘Keep it Simple’ een Erasmusproject op. “Dergelijke projecten zijn er vooral voor oudere studenten en leerkrachten. Dat kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar iets dergelijks meemaken is vrij uniek, maar binnen onze school geloven we dat een dergelijk project echt waardevol is”, aldus zorgcoördinator Joke Pinnoo.

De vier geselecteerde leerlingen brachten niet enkel een bezoek aan de Zweedse school. Meer nog, ze werden in Zweden ingeschakeld om de Zweedse kleuters ICT-vaardigheden bij te brengen. “We leerden hen hoe je kan programmeren met een Bee-Bot. Het taalverschil maakte het ons niet gemakkelijk, maar het is ons wel gelukt. Zowel voor ons als voor de Zweedse kleuters was dit erg leerrijk”, aldus de vier enthousiaste leerlingen. Zij leerden in Zweden ook het concept van outdoor learning kennen en brachten samen met hun leerkrachten een bezoek aan de Halmstad University.

Superkoud

Aan de dagen in Zweden werd ook een citytrip naar de Deense hoofdstad Kopenhagen gekoppeld.

“Eigenlijk was het in Zweden superkoud, maar we hadden echt een fantastische week. Voor ons mocht het project nog langer geduurd hebben”, aldus de leerlingen. De onvergetelijke week in Zweden werd afgesloten met een ontvangst op het plaatselijke stadhuis waar de kinderen onder andere lokaal geproduceerd appelsap en olie kregen.

Ook de komende maanden loopt de samenwerking met de Portugese en Zweedse school nog voort.

In februari volgend jaar komt een delegatie leerkrachten uit Portugal naar Rollegem-Kapelle. In mei trekken opnieuw enkele leerlingen en leerkrachten van De Binding naar Zweden.