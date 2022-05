Vier laureaten bij Regina Pacis Tielt in Vlaamse Olympiade Frans

Vier leerlingen uit het zesde jaar Marketing en Ondernemen en Office management en communicatie van Regina Pacis Tielt behaalden de top tien op de Vlaamse Olympiade Frans. Sara Filiz ging zelfs met de eerste plaats in haar categorie lopen.

Dit voorjaar namen de leerlingen uit het zesde jaar Marketing en Ondernemen en Office management en communicatie van Regina Pacis Tielt deel aan de taalwedstrijd Olyfran, de Vlaamse olympiade Frans. Vier leerlingen gingen in april door naar de finale en ze behaalden in de categorie Handel-nederlandstaligen allemaal de top tien.

Op vrijdag 20 mei werden de laureaten gehuldigd in het Consciencegebouw in Brussel. Uit handen van de Franse ambassadeur in België, de inspecteur Talen van de Vlaamse onderwijsinspectie en de vertegenwoordigster van de Organisation internationale de la francophonie bij de Europese Unie mochten ze hun prijzen in ontvangst nemen.

Tristan Vanparys deed het schitterend met een welverdiende zesde plaats. Daniel Filiz en Yarah Chebli verdienden respectievelijk de derde en de vierde plaats. Sara Filiz ging aan de haal met de eerste prijs. Zij was van meer dan 200 deelnemers in haar categorie de leerlinge met het beste resultaat. (ID)