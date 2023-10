Vier jongedames van Campus De Reynaert met zelfontworpen elektrische racewagen naar finale in Engeland

Zondag vertegenwoordigen Helena Peirs, Sarah Cortvriendt, Arantxa Decour en Leila Kasaeva, vier leerlingen van Campus De Reynaert in Tielt, ons land tijdens een internationale finalerace in Groot-Brittannië en dat met hun zelfontworpen elektrische wagen. Heel bijzonder, en wat het nóg specialer maakt: het gaat om vier meisjes die niets te maken hebben met de richting automechanica.

“Vorig schooljaar sprongen we als een van de eerste scholen op de kar van Greenpower Benelux. Dat is een organisatie die jongeren en hun scholen de kans wil geven om een elektrische wagen te ontwerpen, te bouwen en er effectief ook mee te racen”, steekt Kristof Lannoo, directeur van GO! Campus De Reynaert, van wal. “Voor ons was dat een unieke kans om de leerlingen hun kennis van wetenschap en techniek aan de praktijk te laten toetsen.”

STEM

In tegenstelling tot andere scholen, die veelal hun leerlingen automechanica op het project zetten, koos deze school ervoor om de leerlingen uit de Arbeidsmarktfinaliteit (3 & 4 Elektriciteit) en de Doorstroomfinaliteit (3 & 4 Natuurwetenschappen) te laten samenwerken. “Zo konden ze leren van en met elkaar en waardering opbrengen voor elkaars talenten. Drie van onze leerkrachten stonden in voor de begeleiding.”

Uiteindelijk werkten de leerlingen een volledig schooljaar aan het project. “We gingen van start met een bouwpakket met daarin het binnenste van de wagen. Daar is vooral de afdeling elektriciteit-mechanica mee bezig geweest. Via een doorschuifsysteem ging het dan door naar leerlingen die instonden voor het ontwerp van de wagen. Uiteindelijk is er dan ook een wetenschappelijk luik aan verbonden. In ons curriculum hebben wij wekelijks een extra uurtje STEM voor de leerlingen wetenschappen. In dat uur hebben ze dan aan hun wagen gewerkt. We zijn er trouwens echt aan begonnen zonder hoge verwachtingen. We wilden eigenlijk in de eerste plaats een STEM-project voor onze leerlingen waarbij ze eens écht werden uitgedaagd om iets nieuws te creëren.”

Internationale race

Vorig schooljaar nam het team van de school al twee keer deel aan een proefrace. “Daar behaalden we een derde en tweede plaats. Tijdens de Belgische finale overtroffen we onze stoutste dromen en behaalde ons raceteam, bestaande uit vier gedreven jongedames, een tweede plaats op het circuit van Zolder.” Wat maakt hun wagen dan zo bijzonder? “Iedereen start met hetzelfde bouwpakket, en dus ook met dezelfde batterij. Maar de aerodynamica en de wagen zo licht mogelijk ontwerpen, daarmee maak je de grootste winst.”

Vorige week viel er dan ook een bijzondere uitnodiging in de bus. “Komende zondag mogen we België vertegenwoordigen tijdens de internationale finale op het historisch circuit van Goodwood in Groot-Brittannië. We hebben daarvoor een wildcard gekregen na onze mooie tweede plaats op Zolder. Het is allemaal wat last minute, deze week hebben we nog volop gewerkt aan de wagen. We hebben dingen als de banden en de mechaniek nog eens op punt gezet. Vorig jaar was het eerste jaar dat de Benelux een dergelijk project organiseerde, maar in Engeland doen ze dat al meer dan 20 jaar. Daar komen dus teams aan de start met heel wat ervaring. Er starten 100 teams, vanuit België vertrekken er drie ploegen.”

Samenwerking

Voor de school is het alvast een fijne ervaring geweest. “Niet veel scholen kunnen de leerlingen uit verschillende afstudeerrichtingen laten samenwerken, de meesten houden dat ook allemaal strikt gescheiden. Wij zetten daar intussen toch al een paar jaar op in, met verschillende projecten en thema’s doorheen het jaar. Maar dit was nu de allereerste keer dat er zo’n intense samenwerking was tussen onze leerlingen Arbeidsmarktfinaliteit en Doorstroomfinaliteit. We dromen ervan om nog zulke dingen te organiseren, want het werkt heel verrijkend voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Het nodigt toch echt uit om nieuwe dingen te proberen. We zijn dan ook erg trots op onze leerlingen Helena Peirs, Sarah Cortvriendt, Arantxa Decour en Leila Kasaeva, die straks zullen racen, en natuurlijk ook op hun leerkrachten Filip Vande Walle, Jens Amelinck en Bert Vuylsteke.”