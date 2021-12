Vier docenten van Vives Brugge ontwikkelen unieke app om klankbewustzijn bij kinderen te bevorderen

Onlangs stelden stelden vier docenten van VIVES Brugge een gloednieuwe en unieke applicatie voor om het klankbewustzijn bij kinderen te bevorderen. VIVES heeft hiermee een primeur te pakken.

Het fonemisch- of klankbewustzijn geeft een kind het vermogen om aan de slag te gaan met klanken. Een sterk fonemisch bewustzijn zorgt ervoor dat het technisch lezen gemakkelijker verloopt, wat later ook een invloed heeft op het begrijpend lezen van kinderen.

Pluspunt

De applicatie werd in samenwerking met vier Brugse basisscholen ontwikkeld. De Zonnetuin in Sint-Kruis was één van de scholen die hieraan meewerkte. “Eén van de ontwikkelaars is een ouder van onze school”, opent directeur Nathalie Clerckx. “Als school zetten we al vele jaren sterk in op fonemisch bewustzijn om het technisch lezen te bevorderen. We vinden het uiterst belangrijk dat kinderen veel en vaak lezen. Juf Amber van de derde kleuterklas werkt in groepsverband al langer rond de bevordering van het fonemisch bewustzijn, maar met deze applicatie kunnen haar kinderen nu individueel aan de slag. Dat is een serieus pluspunt.”

“Ik merk dat mijn kinderen het heel graag doen”, vult Amber aan. “De webapplicatie heeft een adaptief systeem, waardoor de kleuters steeds oefeningen aangepast aan hun eigen niveau aangeboden krijgen. Het is een app met een speels karakter, wat de motivatie van de kinderen vergroot. Daarnaast is het een troef dat alles Vlaams ingesproken is. Het was leuk om mee te werken aan de ontwikkeling van de app. Ik heb heel wat bijgeleerd en ook de uitwisseling met de andere scholen was verrijkend.”

Ook de kinderen vinden het leuk om spelenderwijs hun eerste stapjes te zetten in de wondere wereld van het voorbereidend lezen. “Ik vind het allemaal leuke prentjes en de oefeningen met de boomhut zijn supertof”, vertelt Niels Vandenberghe.

(PDC)