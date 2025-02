Vesaliusinstituut sluit haar Brugse campus op 1 september: 13 studenten moeten elders verpleegkunde gaan studeren

Het Vesaliusinstituut sluit op 1 september vier campussen, waaronder de school in de Rijselstraat in Brugge, waar een opleiding basisverpleegkunde wordt gegeven. 13 Brugse studenten moeten nu in Oostende, Gent, Aalst of Kortrijk hun studies verder zetten.

Momenteel volgen 380 studenten een opleiding basisverpleegkunde aan een van de acht campussen van het Vesaliusinstituut. Die maakt deel uit van de scholengroep ‘Stroom. Sterke Scholen’.

Sluiting

“Er worden nu vier campussen gesloten: Brugge, Ronse, Deinze en Sint-Niklaas. In West-Vlaanderen blijven de campussen Oostende en Kortrijk open. In Oost-Vlaanderen Gent en Aalst”, verduidelijkt Lore Tanghe, communicatieverantwoordelijke van de scholengroep.

De reden van die sluiting? Lore Tanghe: “De opleiding Basisverpleegkunde in Vesalius kampt met een sterke daling in studentenaantallen: van ongeveer 1.100 studenten twee jaar geleden naar 380 vandaag. Verschillende factoren spelen een rol. Er is ook de algemene daling in interesse voor zorgopleidingen en er zijn onduidelijkheden over de hervormingen in de opleiding Basisverpleegkunde Vlaanderen qua toegelaten handelingen en loon.”

“De financiële en organisatorische impact hiervan maakt het onmogelijk om alle acht vestigingen open te houden. Door het aantal vestigingen te verminderen, wordt een kwalitatieve doorstart mogelijk gemaakt vanuit kleinschaligheid, met een vernieuwde opleiding Basisverpleegkunde en een aangepast curriculum.”

Inspectie

Heeft de beslissing te maken met een negatief inspectierapport? Lore Tanghe ontkent dit ten stelligste: “Er waren in het verleden negatieve doorlichtingsverslagen, maar enkele maanden geleden hebben we opnieuw een positieve doorlichting gekregen. Het beoordelingsteam bevestigde hiermee dat we nu het roer omgezwaaid hebben en dat vertaalde zich in een advies Gunstig van de doorlichting.”

“Dit momentum en het moment van de inhoudelijke uitrol van de vernieuwde opleiding Basisverpleegkunde op 1 september grijpen we aan om vanuit de vier centrumsteden die kwalitatieve doorstart te maken.”

Door de sluiting van de vier campussen moeten 81 studenten vanaf 1 september in een andere stad gaan verder studeren. In Brugge is de impact beperkt. Lore Tanghe: “Er zijn op dit moment 21 studenten in Brugge, waarvan acht studenten die afstuderen op 30 juni.”