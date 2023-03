Verplichte taaltest schrikt zij-instromers af terwijl lerarentekort blijft maar aanslepen

Het lerarentekort raakt maar niet opgelost. West-Vlaamse scholen gingen het jaar 2023 in met 332 lege plekjes voor het klaslokaal. Het blijft een aartsmoeilijke taak om die ingevuld te krijgen. Zij-instromers kunnen die druk verlichten, maar dat blijkt in de praktijk toch niet zo eenvoudig te zijn.

In december 2022 stonden alweer 332 onderwijsvacatures open in onze provincie, liefst drie keer zoveel als twee jaar voordien in dezelfde periode. Zoals steeds kampt het secundair onderwijs met de grootste problemen: daar zoeken ze nog 214 leerkrachten. Het basis- en buitengewoon onderwijs moeten respectievelijk 88 en 30 postjes bezet krijgen.

Praktijkvakken

Volgens onderwijsexpert en Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit) uit Bredene kunnen zij-instromers het lerarentekort helpen oplossen. “Dat zijn mensen uit het werkveld die door hun jarenlange praktijkervaring de juiste competenties hebben om hun kennis over te dragen aan leerlingen.”

Volgens cijfers van Vooruit steeg het aantal zij-instromers dit schooljaar met 80 procent en komt een groot deel daarvan terecht in het praktijkgericht onderwijs. Die technische en andere praktijkgerichte opleidingen kreunen het meest onder het lerarentekort. Maar door een regel van de Vlaamse regering wordt het hen niet gemakkelijk gemaakt. Ze moeten namelijk kunnen bewijzen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. De testen die zij-instromers na hun voorbereidende lerarenopleiding afleggen zijn niet voldoende. Een Nederlandstalig studiebewijs van het secundair onderwijs is dat wel. Maar heel wat praktijkleerkrachten hebben dat laatste vaak niet in handen.

Nutteloze regeltjes

“Dat zijn mensen die vaak een getuigschrift van de tweede graad hebben behaald en dan zijn beginnen werken. Zij krijgen drie jaar de tijd om extra taaltesten af te leggen. Maar die taaltesten kosten ofwel veel geld, ofwel veel tijd en moeite. Deze verplichting is echt bij de haren gegrepen. Zeker als de directie tevreden is over de capaciteiten van de nieuwe leerkracht. Als minister Weyts dan toch vol lof spreekt over zij-instromers, zou hij zich beter focussen op hoe we deze mensen in het onderwijs kunnen houden in plaats van hen af te schrikken met nutteloze regeltjes”, vindt Steve Vandenberghe.