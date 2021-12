Vernieuwde speelplaats voor kinderen van basisschool De Waaier in Watou

De kinderen van basisschool De Waaier in Watou kunnen sinds kort spelen op een nieuwe speelplaats. De plek werd heraangelegd en met inbreng van de ouderraad, werd een nieuw speeltoestel geïnstalleerd. De leerlingen zijn alvast dolenthousiast en kunnen ten volle genieten van de speeltijden.

“In april vorig schooljaar zijn de werken op school gestart”, begint Jan Vandendriessche, directeur van de school te vertellen. “De werken waren niet min. De oude afdaken werden afgebroken, de fietsenstalling verwijderd en de betegeling uitgebroken. Daarnaast werd ook alles onder de grond vernieuwd: de rioleringen, de aanvoer van water en gas…”

Samenwerking

“Alles werd vernieuwd en er werden al voorbereidingen gemaakt voor latere verbouwingen aan het hoofdgebouw. Er werd ook een voetbalveld in kunstgras aangelegd en er is nog ruimte voorzien voor meer groen op de speelplaats. Hiervoor werd een plan opgemaakt door het VTI van Poperinge, maar de uitvoering zal pas voor januari zijn. Als laatste volgt dan nog nieuwe verlichting op een aantal plaatsen.”

“De werken werden gefinancierd door de school, met een stuk inbreng van de schoolgebouwen Decanaat Poperinge. De kers op de taart van de verbouwingen kwam echter van de ouderraad. Die stond immers in voor de financiering van een speeltoestel, tot grote vreugde van de leerlingen”, aldus de directeur.

Spaargeld

“Toen we hoorden van de vernieuwing van de speelplaats, vonden we dit het ideale moment om ons steentje bij te dragen”, vervolgt Carmen Delalleau van de ouderraad van de school. “Door de jaren heen spaarde de ouderraad een mooie som bijeen. We deden heel wat acties om geld in te zamelen: een jaarlijks lenteontbijt, koekjesverkoop, bemannen van de bar tijdens het sintfeest enzovoort.”

“We gaven de voorbije jaren weinig geld uit, waardoor we het nu konden spenderen aan iets groots, namelijk een speeltoestel voor de vernieuwde speelplaats. Dat komt ten goede van alle huidige en toekomstige leerlingen. Het is leuk om de reacties van de kinderen te horen en hun blije gezichten te zien én tegelijk bouwen we mee aan een leuke speelplaats voor onze kinderen”, besluit Carmen.