Vernieuwde gemeenteschool klaar voor 1 september

De eerste fase van de verbouwingswerken aan de gemeenteschool zit erop. De nieuwe kleuterklassen, refter en een ruimte voor kinderopvang kunnen vanaf volgend schooljaar in gebruik genomen worden. Voor de kinderopvang worden nog extra begeleiders gezocht.

De grote werken aan gemeenteschool de Vijf Wegen zijn halfweg. Het afgelopen jaar ging het oude blok met kleuterklassen tegen de grond en werd het vervangend door een splinternieuw gebouw. Daarin bevinden zich nu zeven kleuterklassen, één meer dan vroeger, en die geven elk uit op een gemeenschappelijk tuintje. “Die dienen niet alleen voor tijdens de speeltijd, maar we willen ook meer inzetten op buiten leren”, zegt directrice Charlotte Beeuwsaert.”

In het nieuwe gebouw is ook een ruim nieuw onderkomen voor kinderopvang Snuffel. “Tijdens de dag kan de ruimte dienstdoen als refter voor de kleuters, ’s avonds kan Snuffel er zo’n 60 kinderen opvangen”, zegt schepen van Onderwijs Fauve Tack (Open Zulte). “Deze ruimte is met een schuifwand afgeschermd van de grotere refter ernaast, ook die doet na de uren dienst als extra speelruimte voor de kinderopvang.”

Tweede fase

In het nieuwe gebouw zijn ook een sanitair blok, een keuken en burelen ingericht. Tijdens de zomer worden deze nog verder aangekleed en op 1 september kunnen die in gebruik genomen worden. Vanaf volgende week start meteen de tweede fase van de werken. Daarin wordt nog een deel van de oude school afgebroken en komen er nieuwe klassen voor het lager onderwijs en een crèche.

“Normaal was het einde van de werken voorzien voor december 2024, maar dit zou al tegen zomer volgend jaar moeten lukken”, gaat schepen Tack verder. “Het schooljaar van 2024 zou dus al in volledig nieuwe gebouwen kunnen starten.” Voor de volledige vernieuwingswerken werd 5,2 miljoen euro uitgetrokken, al liep dit bedrag al wat op door de inflatie van het afgelopen jaar. De oude gebouwen van de gemeenteschool dateerden al uit 1971 en waren sterk verouderd. De renovatie was zodanig dringend dat het gemeentebestuur de volledige kostprijs van de werken zelf voorschiet. Pas in een latere fase kan dit via subsidies gedeeltelijk gerecupereerd worden. (JF)