Verhuizing Sint-Andreasinstituut in Brugge volop aan de gang: “In drie dagen moet de klus geklaard zijn”

Woensdagmorgen is de eigenlijke verhuizing van het Sint-Andreasinstituut gestart. De school, die vele decennia gehuisvest was aan de Garenmarkt in Brugge, neemt in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw in de Jakobinessenstraat tijdelijk haar intrek in mobiele klasunits in de Abdijbekestraat. Ook in de Gistelstraat zal een deel van de leerlingen tijdelijk school lopen.

“Het is een serieuze verhuis, maar in drie dagen moet de klus geklaard zijn”, vertelt een medewerker van verhuisfirma Bonte. “Er moeten meer dan zeshonderd banken en stoelen verhuisd worden. Daarnaast zijn er nog tientallen tafels, archiefdozen en zelfs een vleugelpiano die klaar staan om in de verhuiswagen te laden.”

“Ik heb er alle vertrouwen in dat alles nog voor het weekend in de twee tijdelijke locaties van onze school zal staan”, verzekert opvoedster Nathalie Lavalleye, die de verhuiswerkzaamheden coördineert. “Alle kasten en grote voorwerpen zijn voorzien van een label en dat maakt het een stuk eenvoudiger om alles onmiddellijk op de juiste plaats te krijgen. De voorbije dagen hebben heel wat leerlingen en leerkrachten vrijwillig hun handen uit de mouwen gestoken, waardoor alles netjes klaarstaat om in te laden. Het blijf uiteraard jammer dat we niet onmiddellijk naar onze nieuwe school kunnen verhuizen. Daar kunnen we niets aan veranderen en we maken er het beste van.” (PDC)